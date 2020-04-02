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Vapiano iflas başvurusunda bulundu

02.04.2020 13:03

Son güncelleme : 02.04.2020 13:28
Merkezi Almanya`nın Köln kentinde bulunan pizza ve pasta restoran zinciri Vapiano, iflas başvurusunda bulundu.



AA

Vapiano'dan yapılan açıklamada, bankalar ile 3 büyük hissedarın ilave  finansman konusunda anlaşma sağlayamaması nedeniyle şirketin Köln Bölge  Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Kovid-19 salgınını önleme tedbirleri kapsamında, Vapiano'nun 33 ülkede  230 restoranı kapalı bulunurken, şirketin "acil" 37 milyon euroya ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Şirket, 20 Mart'ta yaptığı açıklamada salgın nedeniyle satış ve gelirlerindeki sert düşüş sonucu "acil" finans yardımına ihtiyacı olduğunu duyurmuştu.





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