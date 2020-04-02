Vapiano iflas başvurusunda bulundu













AA

Vapiano'dan yapılan açıklamada, bankalar ile 3 büyük hissedarın ilave finansman konusunda anlaşma sağlayamaması nedeniyle şirketin Köln Bölge Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulunduğu bildirildi.



Kovid-19 salgınını önleme tedbirleri kapsamında, Vapiano'nun 33 ülkede 230 restoranı kapalı bulunurken, şirketin "acil" 37 milyon euroya ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.



Şirket, 20 Mart'ta yaptığı açıklamada salgın nedeniyle satış ve gelirlerindeki sert düşüş sonucu "acil" finans yardımına ihtiyacı olduğunu duyurmuştu.