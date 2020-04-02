Merkezi Almanya`nın Köln kentinde bulunan pizza ve pasta restoran zinciri Vapiano, iflas başvurusunda bulundu.
Vapiano iflas başvurusunda bulundu
02.04.2020 13:03
Son güncelleme : 02.04.2020 13:28
AA
Vapiano'dan yapılan açıklamada, bankalar ile 3 büyük hissedarın ilave finansman konusunda anlaşma sağlayamaması nedeniyle şirketin Köln Bölge Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulunduğu bildirildi.
Kovid-19 salgınını önleme tedbirleri kapsamında, Vapiano'nun 33 ülkede 230 restoranı kapalı bulunurken, şirketin "acil" 37 milyon euroya ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.
Şirket, 20 Mart'ta yaptığı açıklamada salgın nedeniyle satış ve gelirlerindeki sert düşüş sonucu "acil" finans yardımına ihtiyacı olduğunu duyurmuştu.
13:1288.860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -224,99
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.650
13:126,6820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0204
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7126
En Düşük
6,6438
13:127,3422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0158
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3705
En Düşük
7,2888
13:12341,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,48
|Açılış
|: 341,68
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.631.889
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|292.180
|% 9,92
|
|ITTFH
|2,33
|39.602.615
|% 9,91
|
|IZTAR
|2,05
|260.029
|% 9,63
|
|TDGYO
|2,51
|1.743.561
|% 9,61
|
|RTALB
|4,62
|4.071.732
|% -9,94
|
|FRIGO
|7,72
|177.939
|% -9,92
|
|INFO
|7,09
|621.612
|% -9,91
|
|TMPOL
|4,22
|5.468.483
|% -9,83
|
|CASA
|8,82
|43.297
|% -9,72
|
|PETKM
|3,42
|1.075.853.313
|% 2,70
|
|SASA
|7,66
|341.587.329
|% -3,04
|
|GSRAY
|2,34
|273.386.075
|% -4,10
|
|ECILC
|4,62
|261.324.498
|% 3,12
|
|GARAN
|7,75
|249.939.597
|% -1,15
|
|PETKM
|3,42
|1.075.853.313
|% 2,70
|
|GSRAY
|2,34
|273.386.075
|% -4,10
|
|IHLGM
|1,01
|88.624.508
|% -5,61
|
|ODAS
|1,37
|94.205.284
|% -2,14
|
|YYAPI
|0,41
|24.957.332
|% 5,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3020
|8,3436
|% 0,44
|
|Frank
|6,8900
|6,9315
|% -0,36
|
|Riyal
|1,7701
|1,7790
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.590
|-1,91
|
|Altın Gr.
|341
|342
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,15
|14,18
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,04
|3,05
|0,03
|
|B. Petrol
|27,20
|27,20
|2,46
|