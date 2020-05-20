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Venezuela`dan İngiltere`ye `altın` davası

20.05.2020 17:59

Son güncelleme : 20.05.2020 18:30
Venezuela, İngiltere Merkez Bankası`nın dondurduğu yaklaşık bir milyar euro değerindeki altın rezervi için dava açtı.



AA

BBC'nin haberine göre, dava dilekçesinde ABD yaptırımları nedeniyle İngiltere Merkez Bankası'nın dondurduğu altın rezervinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kullanılmak istenildiği belirtildi.

Altınların bir kısmının satılmasıyla elde edilecek paranın başka amaçlarla kullanılmadığından emin olunması için doğrudan Birleşmiş Milletler  Kalkınma Programına (UNDP) aktarılabileceği bildirildi.

Venezuella Merkez Bankasının Londra'daki avukatı Sarosh Zaiwalla,  konuya ilişkin açıklamasında, insanların ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu  bir dönemde siyasi puan peşinde koşulmaması gerektiğini kaydetti.

Venezuela'nın İngiltere Merkez Bankasındaki altınlarının değerinin 930 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

ABD yaptırımları nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan Venezuela'nın  çökmekte olan sağlık sisteminin salgınla başa çıkamamasından endişe ediliyor.

Venezuela yönetimi, ilk kez 2018'in sonunda İngiltere Merkez  Bankasından altınları serbest bırakmasını talep etmişti.

Banka Ocak 2019'da talebi reddederken aynı ay kendini geçici Devlet  Başkanı ilan eden Juan Guaido, altınların Nicolas Maduro yönetimine verilmemesini  istemişti.

Devlet Başkanı Maduro'yu göreve bırakmaya zorlamak için yaptırım  uygulayan ABD, bu yaptırımların ihlal edilmemesi konusunda diğer ülkeler, yabancı  bankalar ve şirketleri uyarmıştı.




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