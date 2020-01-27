GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Vergi ödemelerinde internet ve mobil bankacılık kolaylığı

27.01.2020 13:03

Son güncelleme : 29.01.2020 09:33
Vergi mükellefleri, internet ve mobil bankacılık uygulamaları başta olmak üzere tüm dijital kanallardan vergilerini rahat ve hızlı bir şekilde ödeyebiliyor.



AA

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca 1 Ocak 2020'den itibaren, bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde değişikliğe gidilmişti. Buna göre, vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri dışında, Ziraat Bankası, Halkbank,  VakıfBank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT vasıtasıyla tahsiline devam ediliyor.

Bu bankalar dışındaki diğer bankalar tarafından nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılamıyor. Ancak, kredi  kartı ile tahsilat yapılması uygun bulunan, vergi, harç ve cezalar, anlaşmalı  bankalar vasıtasıyla kredi kartı kullanılmak suretiyle tahsil edilmesine devam ediliyor.

Yeni dönemde mükelleflerin vergi ödeme yükümlülüklerini kolay, hatasız ve rahatlıkla yerine getirebilmesi amacıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı ve tahsilat  yetkisi verilen kamu bankaları, kamu katılım bankaları ve PTT tarafından vergi tahsilatlarının gerçekleştirilebilmesi için yeni geliştirmeler devreye alındı.

Özellikle mükelleflerin internet ve mobil bankacılık uygulamaları başta olmak üzere tüm dijital kanallardan vergilerini rahat ve hızlıca  ödeyebilecekleri yenilikler kullanılmaya başlandı. Bunların dışında mükellefler kamu bankaları şubelerinden de vergi ödeme işlemlerini rahatça  gerçekleştirebiliyor.

Öte yandan Aralık 2019 dönemi Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannamelere ilişkin tahakkukların ödeme süreleri bugün sona erecek.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05119.689
Değişim :  -0,09% |  -112,15
Açılış :  120.586  
Önceki Kapanış :  119.802  
En Yüksek
120.741 En Düşük
119.506
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AFYON 8,25 460.880.768 % 19,91  
DESA 5,49 45.010.749 % 19,87  
ULUSE 36,22 14.627.442 % 14,26  
OYLUM 6,37 54.753.389 % 11,95  
GUBRF 10,24 169.531.440 % 10,70  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7390 7,7778 % 0,35  
Frank 6,0931 6,1298 % 0,16  
Riyal 1,5845 1,5924 % 0,36  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.576 1.576 6,79  
Altın Gr. 302 302 1,95  
Cumhuriyet 1.992 2.022 -3,00  
Tam 1.982 2.032 -3,19  
Yarım 958 983 -1,54  
Çeyrek 481 491 -0,77  
Gümüş.Ons 17,55 17,59 0,10  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 0,02  
B. Petrol 58,92 58,92 0,11  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru