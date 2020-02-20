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Vergide yeni dönem!

20.02.2020 11:46

Son güncelleme : 20.02.2020 11:46
"Kanun yolundan vazgeçme" müessesesiyle, vergi ve cezalara ilişkin ortaya çıkan ihtilafların yargı aşamasında da mükelleflerin tercihlerine bağlı olarak sonlandırılmasına imkan sağlanacak.



AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Vergi ve cezalara ilişkin ortaya çıkan ihtilafların yargı aşamasında da mükelleflerin tercihlerine bağlı olarak sonlandırılması, yargı mercilerinin iş yüklerinin azaltılması, uyuşmazlık konusu vergi, cezaların müessese kapsamında  tahakkuku, tahsilinin sağlanması için yapılan yasal düzenlemeyle vergi sistemine "kanun yolundan vazgeçme" hakkı eklendi.

Buna göre, vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda  mükelleflerin, istinaf veya temyiz başvuru süresi içinde kanun yolundan vazgeçmeleri halinde, idarece de ihtilaflar sürdürülmeyecek, verilen yargı  kararının niteliğine göre vergi ve/veya cezalar indirimli olarak tahakkuk edecek. Bu şekilde tahakkuk eden vergilerin ve/veya cezaların vergiye ilişkin gecikme  faiziyle süresinde ödenmesi halinde ayrıca indirim uygulanacak.

Tebliğ 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.




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