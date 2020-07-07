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Vestel 603 yeni işçi istihdam edecek

07.07.2020 10:33

Son güncelleme : 07.07.2020 10:33
Vestel, Manisa`daki fabrikalarına 603 yeni işçi alımı yapacak.



AA

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 17 bin kişilik istihdam  kapasitesiyle ülkenin öncü sanayi kuruluşları arasında yer alan şirket, istihdama  yeni ve büyük bir katkı daha sağlayacak.

Vestel'in Manisa Vestel City'deki fabrikalarında görevlendirilmek  üzere 603 işçi istihdam edilecek. Temmuz sonunda tamamlanması planlanan yeni  alımlarla, şirketin istihdam kapasitesinde yüzde 4'e yakın büyüme sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan  Erdoğan, üretim ve istihdamda sürdürülebilirliği sağlamanın önemine dikkati  çekti.

Vestel'de görev yapmak üzere temmuz sonuna kadar mavi yaka çalışan  kadrosuna 603 kişi daha ekleneceğini aktaran Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Her alanda olduğu gibi üretim ve istihdamda sürdürülebilirlik de en  önemli gündem maddelerimizden. Özellikle içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte  istihdam kapasitelerinin korunması hatta artırılması kritik önem taşıyor.  Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alarak, küresel ekonomide sarsıntılara neden  olan pandemi sürecini ülke olarak başarılı bir şekilde yönetmeye devam ediyoruz.  Süreç sona erdiğinde ekonomimizin güçlü kalması için biz ve bizim gibi  şirketlerin daha çok üretmesi ve çalışması gerekiyor."




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