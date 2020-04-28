Virüs Avrupa`nın dev bankalarını vurdu!















Bankaların mevcut sermaye yapılarının bu şoku atlatıp atlatamayacağı da merak konusu. 25 büyük bankanın şüpheli alacaklarının oranı yüzde 14.3'ü buldu. Bu oran ortalamanın yüzde 4 üzerinde.Bu yılki artış oranı ise yüzde 10. Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre bankaların 2020 karlarının da bu nedenle yüzde 10 civarında daha düşük olması bekleniyor.Avrupa'nın 25 büyük bankasının şu ana kadar piyasa değerinde yüzde 41'lik bir erime oldu. Bankaların yeni bir sermaye artırımına gitme ihtimali hatta kurtarma operasyonuna ihtiyaç duyacağı belirtiliyor.Avrupa'daki hükümetler ülkelerindeki bankalara baskı yapıyor. Büyük müşteriler kredi line'larını düşürürken hükümetler de küçük şirketler ve halka daha fazla kredi verilmesini istiyor.