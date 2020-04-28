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Virüs Avrupa`nın dev bankalarını vurdu!

28.04.2020 13:24

Son güncelleme : 28.04.2020 13:24
Aralarında Deutsche, BNP Paribas, UBS, BBVA, RBS, CRedit Suisse`nin de olduğu Avrupa’nın 25 büyük bankasını corona virüs vurdu. Bankalar 2008 krizini adeta mumla arıyor. Çünkü, küresel finans krizi dönemindeki şokun daha büyüğü ile karşı karşıyalar. 2009 yılındaki bilançodaki şüpheli alacaklar oranı üç katına çıkmış durumda.



Bankaların mevcut sermaye yapılarının bu şoku atlatıp atlatamayacağı da merak konusu. 25 büyük bankanın şüpheli alacaklarının oranı yüzde 14.3'ü buldu. Bu oran ortalamanın yüzde 4 üzerinde.

Bu yılki artış oranı ise yüzde 10. Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre bankaların 2020 karlarının da bu nedenle yüzde 10 civarında daha düşük olması bekleniyor.

PİYASA DEĞERLERİ % 41 ERİDİ

Avrupa'nın 25 büyük bankasının şu ana kadar piyasa değerinde yüzde 41'lik bir erime oldu. Bankaların yeni bir sermaye artırımına gitme ihtimali hatta kurtarma operasyonuna ihtiyaç duyacağı belirtiliyor.

HÜKÜMETLER 'KREDİ VERİN' DİYOR

Avrupa'daki hükümetler ülkelerindeki bankalara baskı yapıyor. Büyük müşteriler kredi line'larını düşürürken hükümetler de küçük şirketler ve halka daha fazla kredi verilmesini istiyor.







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