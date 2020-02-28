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Virüs Çin’in en çok elektronik sektörünü etkiliyor

28.02.2020 16:23

Son güncelleme : 28.02.2020 16:25
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüs salgını nedeniyle tedarik zincirinde en çok aksamanın elektronik sektöründe görülmesinin beklendiğini bildirdi.



AA

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, “Çin’de ortaya  çıka koronavirüs salgını nedeniyle küresel tedarik zincirinde aksamalara ilişkin en büyük risk bilgisayar ve elektronik parçalara yönelik.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada elektronik ve bilgisayar parçalarının Çin ara mallar ve  ihracat toplamında en yüksek paya sahip olduğu, Çin’de bazı üretim tesislerinin kapanmış olmasının küresel ölçekte üretim seviyesini olumsuz yönde etkilemesinin  beklendiği belirtildi.

Açıklamada Çin’deki gelişmelerin sadece iç talebi olumsuz etkilemekle  kalmadığı, aynı zamanda küresel tedarik zincirini de olumsuz yönde etkilediği  kaydedildi.

Fitch Ratings açıklamasında, Çin’in 2015 yılında toplam 386 milyar  dolar seviyesinde elektronik ürün, bilgisayar, cep telefonu, beyaz eşya ihracatı  yaptığı belirtildi.




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