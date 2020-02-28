Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüs salgını nedeniyle tedarik zincirinde en çok aksamanın elektronik sektöründe görülmesinin beklendiğini bildirdi.
Virüs Çin’in en çok elektronik sektörünü etkiliyor
28.02.2020 16:23
Son güncelleme : 28.02.2020 16:25
AA
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, “Çin’de ortaya çıka koronavirüs salgını nedeniyle küresel tedarik zincirinde aksamalara ilişkin en büyük risk bilgisayar ve elektronik parçalara yönelik.” ifadesine yer verildi.
Açıklamada elektronik ve bilgisayar parçalarının Çin ara mallar ve ihracat toplamında en yüksek paya sahip olduğu, Çin’de bazı üretim tesislerinin kapanmış olmasının küresel ölçekte üretim seviyesini olumsuz yönde etkilemesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada Çin’deki gelişmelerin sadece iç talebi olumsuz etkilemekle kalmadığı, aynı zamanda küresel tedarik zincirini de olumsuz yönde etkilediği kaydedildi.
Fitch Ratings açıklamasında, Çin’in 2015 yılında toplam 386 milyar dolar
seviyesinde elektronik ürün, bilgisayar, cep telefonu, beyaz
eşya ihracatı yaptığı belirtildi.
16:10106.215
En Yüksek
|Değişim
|: -3,81%
|| -4.203,58
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
16:106,2307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0303
|Açılış
|: 6,2240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
16:106,8417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0200
|Açılış
|: 6,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
16:10324,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,58
|Açılış
|: 324,64
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,78
|15.200.899
|% 15,76
|
|OYAYO
|3,83
|36.905.442
|% 13,31
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|LINK
|26,32
|2.866.301
|% 8,85
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|BUCIM
|3,43
|1.396.547
|% -10,68
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|AVGYO
|1,54
|45.455.613
|% -9,94
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|THYAO
|11,92
|1.388.145.591
|% -1,89
|
|ASELS
|27,92
|924.492.264
|% -0,21
|
|GARAN
|9,61
|447.335.890
|% -5,69
|
|AKBNK
|6,78
|255.205.733
|% -5,96
|
|YKBNK
|2,33
|235.070.534
|% -4,90
|
|EKGYO
|1,40
|182.039.375
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,23
|151.276.815
|% -4,65
|
|THYAO
|11,92
|1.388.145.591
|% -1,89
|
|ODAS
|1,99
|227.933.898
|% -2,45
|
|YKBNK
|2,33
|235.070.534
|% -4,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9856
|8,0257
|% 0,19
|
|Frank
|6,4126
|6,4513
|% 0,64
|
|Riyal
|1,6541
|1,6624
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.624
|1.624
|-13,28
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|2.151
|2.183
|-25,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|-20,87
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-10,09
|
|Çeyrek
|520
|532
|-5,05
|
|Gümüş.Ons
|17,10
|17,14
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|50,72
|50,72
|-1,01
|