Walmart 150 bin kişiyi işe alacak

BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|31.780,30
|1.105.244
|% 10,00
|ISFIN
|2,86
|211.296.427
|% 10,00
|ISGSY
|3,08
|38.562.301
|% 10,00
|MRSHL
|35,20
|525.321
|% 10,00
|TUKAS
|8,80
|524.452
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,5129
|7,5506
|% -0,01
|Frank
|6,6166
|6,6564
|% -0,75
|Riyal
|1,7355
|1,7442
|% 0,88
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.480
|1.481
|9,06
|Altın Gr.
|310
|310
|0,10
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|Gümüş.Ons
|12,46
|12,50
|0,37
|Gümüş Gr.
|2,61
|2,62
|0,07
|B. Petrol
|29,06
|29,06
|0,59
Seans Raporu
- 17:59ADBGR Yüzde -5.83 oranında düşüşle 5.33 lira fiyatla işlem gören hissede 277, 468 adet işlem
- 17:58DESA Yüzde -7.41 oranında düşüşle 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 524, 615 adet işlem
- 17:57TOASO Yüzde -4.51 oranında düşüşle 16.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 753, 343 adet işlem
- 17:56MAVI Yüzde -8.82 oranında düşüşle 31.00 lira fiyatla işlem gören hissede 235, 234 adet işlem
- 17:55XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -386, 94 kaybederek (% -0.37 ) 103, 747