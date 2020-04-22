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Yabancı ekonomistler, TCMB`nin faiz kararını değerlendirdi

22.04.2020 16:45

Son güncelleme : 22.04.2020 17:02
Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın (TCMB) bugünkü faiz indirimiyle ana hedefinin ekonomiyi desteklemek olduğunu gösterdiğini belirtti.



AA

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan düşürerek yüzde 9,75'ten yüzde 8,75'e  çekti.

Yabancı ekonomistler, TCMB'nin, bu kararıyla ana hedefinin ekonomiyi desteklemek olduğunu ve TL'deki olası değer kayıplarına hazır olduğunu  gösterdiğini kaydetti.

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftaya gerçekleşecek  Enflasyon Raporu toplantısında enflasyon öngörüsündeki olası aşağı yönlü  revizyonların bu cesur faiz indirimlerini teorik olarak haklı göstereceğini  söyledi.

Kalen, TCMB'nin faiz indirimiyle ana hedefinin ekonomiyi desteklemek  olduğunu gösterdiğini ve TL'deki olası değer kayıpları konusunda fedakarlıkta  bulunmak istediğini ifade etti.

Kalen, "Merkez Bankası, gelecek haftaki Enflasyon Raporu toplantısında  corona virüs kaynaklı dezenflasyonist etkilerden dolayı enflasyon tahminini aşağı  yönlü mü güncelleyecek ya da TL'deki değer kayıpları enflasyon projeksiyonlarını  etkileyecek mi? Bunları gözlemlemek ilginç olacak." ifadelerini kullandı.

"BANKANIN TL'DEKİ OLASI DÜŞÜŞLERE HAZIR OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell de TCMB'nin politika  faizindeki 100 baz puanlık indirimle ekonomiyi sigorta etmeyi açık bir şekilde  tercih ettiğini söyledi.

Rendell, bu indirimin, bankanın TL'deki olası düşüşlere hazır olduğunu  gösterdiğini kaydetti. 

"EKONOMİYİ DESTEKLEMENİN ÖNCELİĞİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys ise  TCMB'nin, faiz indirimiyle corona virüsten dolayı olumsuz etkilenen ekonomiyi  desteklemenin önceliği olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Matys, faiz indirimiyle TL'nin daha az cazip hale gelebileceğini, döviz kurlarına müdahale gerekebileceğini söyledi.




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