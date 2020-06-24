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Yabancı ekonomistler faiz indirimi bekliyor

24.06.2020 11:36

Son güncelleme : 24.06.2020 11:43
Yabancı ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun yarın gerçekleştireceği toplantıda, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) indirime gitmesini bekliyor.



AA

Merkez Bankası'nın parasal gevşeme döngüsüne devam etmesi bekleniyor. Yabancı ekonomistler, genel olarak politika faizinde 50 baz puanlık indirime  gitmesini öngörüyor.

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix  Kalen, Merkez Bankası'nın politika faizini 50 baz puan düşürerek, yüzde 7,75  seviyesine çekebileceğini dile getirdi.

Hızlı kredi büyümesi öncülüğünde ekonomik iyileşmeyi teşvik etmek için  TCMB'nin parasal gevşemeye devam edebileceğini söyleyen Kalen, TL'de son  dönemlerde görünen istikrarlı seyir, döviz kurlarındaki volatilitenin düşmesi ve  risk iştahına yönelik yukarı yönlü trendle ekonominin rahatlayabileceğini  aktardı.

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, TCMB'nin genişlemeci  tutumuna devam edeceği öngörüsünde bulundu. Bankanın politika faizini 50 baz puan  düşürerek, yüzde 7,75'e indirebileceğini belirten Rendell, otoritelerin ekonomik  iyileşmeyi hızlandırmak için kararlı göründüğünü ifade etti.

Commerzbank Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose  de Merkez Bankasından politika faizinde 50 baz puanlık indirim beklediğini  aktardı.

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys ise  TCMB'nin politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 8 seviyesine çekebileceğini  kaydetti.

POLİTİKA FAİZİ 9 TOPLANTIDA 1.575 BAZ PUAN AŞAĞI ÇEKİLDİ

Merkez Bankası, bundan önceki Para Politikası Kurulu Toplantısında  politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekmişti.  Banka, Temmuz 2019'dan başlayan politika faiz indirim sürecini üst üste 9  toplantıda sürdürdü. Politika faizi toplamda 1.575 baz puanlık düşüşle yüzde  24'ten yüzde 8,25'e çekildi.

AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin  anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu da faiz indirimi yapılacağını  öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 25 baz puan  oldu.




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