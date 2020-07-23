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Yabancı ekonomistler faiz kararını değerlendirdi

23.07.2020 16:36

Son güncelleme : 23.07.2020 16:53
Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın (TCMB), bu yılın ikinci yarısında faizler konusunda politikasını yatay bir yönde devam ettirebileceği öngörüsünde bulundu.



AA

TCMB Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25'te sabit bıraktı.

TCMB duyusunda yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği öngörüsü korunmakla birlikte, yakın dönemdeki gerçekleşmeler nedeniyle yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

TCMB, geçen ay gerçekleşen toplantıda da faizlerde değişikliğe  gitmemişti.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan  Societe  Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen, TCMB'nin kararının beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini belirtti.

Kalen, TCMB'nin bu yılın ikinci yarısında faizler konusunda  politikasını yatay bir yönde devam ettirebileceği öngörüsünde bulundu.

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell de "TCMB'nin bugün  faizlerde indirime gitme ihtimali sıfıra yakında" ifadelerini kullandı. Yüksek enflasyonun faiz indirimine giden yol üzerinde engel oluşturduğunu aktaran  Rendell, şu an için faizlerde indirime gitmenin TL'nin zayıflamasına çanak tutabileceğini dile getirdi.

"TCMB, YÜZDE 7,4 OLAN ENFLASYON ÖNGÖRÜSÜNÜ DAHA YÜKSEK SEVİYEYE REVİZE EDEBİLİR"

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys de "Benim için TCMB'nin kararındaki ana fikir bankanın 'yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğu' na dair değerledirmesiydi" dedi.

Matys, bankanın yüzde 7,4 olan enflasyon öngörüsünü daha yüksek seviyeye revize edebileceğini dile getirdi.

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey, enflasyona dair kaygıların genişlemeci para politikası önünde engel  oluşturduğunu söyledi.




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