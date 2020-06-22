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Yabancı ziyaretçiler mayısta azaldı

22.06.2020 13:21

Son güncelleme : 22.06.2020 13:28
Türkiye`ye gelen yabancı ziyaretçiler Mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99.26 düşüşle, 4.02 milyon kişiden, 29 bin 829 kişiye geriledi.



DHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, yılın ilk beş aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçiler de, yüzde 66.35 azalmayla 12 milyon 757 bin kişiden, 4 milyon 292 bin kişiye indi.

Mayıs ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk beş il, yüzde 59.05 pay ve 17 bin 615 kişiyle Edirne, yüzde 13.94 ve 4 bin 157 kişiyle Artvin, yüzde 7.57 pay ve 2 bin 258 kişiyle Kilis, yüzde 5.95 pay ve 1,775 kişiyle Samsun ve yüzde 2.84 pay ve 847 kişiyle İstanbul oldu.

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'ye gelen 4 milyon 292 bin yabancı ziyaretçinin yüzde 0.81'ine karşılık gelen 34 bin 730 kişisi günübirlikçiydi.

 





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