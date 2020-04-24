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Yabancılar 110,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı

24.04.2020 15:15

Son güncelleme : 24.04.2020 15:15
Yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Nisan haftasında 110,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul  Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 17  Nisan haftasında net 110,9 milyon dolarlık hisse senedi, 66,7 milyon dolarlık  Devlet İç Borçlanma Senedi sattı. Yurt dışında yerleşikler söz konusu dönemde 2,7  milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 10 Nisan itibarıyla 22 milyar 382,7  milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 22 milyar 87,3 milyon dolara  düştü.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 8 milyar 584,7  milyon dolardan 8 milyar 250,6 milyon dolara geriledi. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 320,8  milyon dolardan 323,5 milyon dolara çıktı.






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