Yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Nisan haftasında 110,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Yabancılar 110,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı
24.04.2020 15:15
Son güncelleme : 24.04.2020 15:15
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Nisan haftasında net 110,9 milyon dolarlık hisse senedi, 66,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı. Yurt dışında yerleşikler söz konusu dönemde 2,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 10 Nisan itibarıyla 22 milyar 382,7 milyon dolar
olan hisse senedi stoku, geçen hafta 22 milyar 87,3 milyon dolara düştü.
Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 8 milyar 584,7 milyon dolardan 8 milyar 250,6 milyon dolara geriledi. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 320,8 milyon dolardan 323,5 milyon dolara çıktı.
14:5999.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 942,98
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.237
En Düşük
97.929
14:596,9817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0371
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
14:597,5378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0482
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5378
En Düşük
7,4741
14:59388,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,52
|Açılış
|: 388,10
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,43
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.065.714
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.696.347
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|4.943.858
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|10.984.530
|% 9,99
|
|TKURU
|9,37
|106.331
|% 9,98
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,30
|433.227
|% -9,09
|
|IHGZT
|4,55
|47.392
|% -9,00
|
|EUYO
|1,48
|11.648.281
|% -8,07
|
|YBTAS
|7.500,00
|76.402
|% -6,12
|
|GARAN
|8,15
|517.216.569
|% 0,99
|
|ECILC
|4,86
|507.345.659
|% 4,29
|
|SASA
|9,02
|389.434.095
|% 3,44
|
|SOKM
|11,66
|384.791.651
|% 9,69
|
|GUSGR
|3,07
|328.699.019
|% 8,87
|
|GUSGR
|3,07
|328.699.019
|% 8,87
|
|ECILC
|4,86
|507.345.659
|% 4,29
|
|PETKM
|3,48
|320.392.870
|% 1,46
|
|KARSN
|1,61
|123.586.586
|% 2,55
|
|DOHOL
|1,80
|135.142.574
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5822
|8,6252
|% 0,41
|
|Frank
|7,1199
|7,1628
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8482
|1,8574
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|0,23
|
|Altın Gr.
|388
|389
|2,01
|
|Cumhuriyet
|2.489
|2.551
|13,50
|
|Tam
|2.554
|2.617
|13,80
|
|Yarım
|1.244
|1.277
|6,70
|
|Çeyrek
|624
|639
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|15,28
|15,32
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
|
|B. Petrol
|22,00
|22,00
|0,67
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:13KLMSN
Yüzde 4.41 oranında artışla 16.33 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 117, 012 adet işlem
-
15:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 623, 73 artarak (% 0.68 ) 92, 985
-
15:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, ALYAG, CASA, VANGD, TKURU, EGCYO, ARTI, MEMSA, EKIZ, RODRG
-
15:12
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CMBTN, CIMSA, EGCYH, SNGYO, ORMA
-
15:12
KNFRT, IPEKE, NATEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında