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Yabancılar 150,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı

30.04.2020 15:15

Son güncelleme : 30.04.2020 15:15
Yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Nisan haftasında 150,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul  Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 24  Nisan haftasında net 150,4 milyon dolarlık hisse senedi, 327,6 milyon dolarlık  Devlet İç Borçlanma Senedi ve 4,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri  (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 17 Nisan itibarıyla 22 milyar 87,3  milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 21 milyar 871,2 milyon dolara  düştü.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 8 milyar 250,6  milyon dolardan 8 milyar 307,7 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 323,5  milyon dolardan 319,1 milyon dolara geriledi.





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