Yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Nisan haftasında 150,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Yabancılar 150,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı
30.04.2020 15:15
Son güncelleme : 30.04.2020 15:15
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Nisan haftasında net 150,4 milyon dolarlık hisse senedi, 327,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 4,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 17 Nisan itibarıyla 22 milyar 87,3 milyon dolar
olan hisse senedi stoku, geçen hafta 21 milyar 871,2 milyon dolara düştü.
Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 8 milyar 250,6 milyon dolardan 8 milyar 307,7 milyon dolara yükseldi.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 323,5 milyon dolardan 319,1 milyon dolara geriledi.
14:59101.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -142,80
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
101.266
14:596,9870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0373
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
14:597,5983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0390
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
14:59385,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,66
|Açılış
|: 385,48
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,38
|81.565.340
|% 9,92
|
|TACTR
|4,68
|1.887.940
|% 9,86
|
|ETILR
|3,15
|956.205
|% 9,76
|
|EGCEY
|0,68
|755.415
|% 9,68
|
|TKURU
|13,63
|909.546
|% 9,39
|
|ARDYZ
|27,90
|14.199.035
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|43.829.601
|% -9,99
|
|CASA
|14,67
|533.988
|% -9,94
|
|RODRG
|2,46
|700.456
|% -9,89
|
|SALIX
|6,00
|54.251
|% -9,64
|
|HUBVC
|22,14
|217.082.820
|% -8,29
|
|KFEIN
|17,62
|137.004.562
|% -2,33
|
|MPARK
|15,20
|129.288.502
|% 0,26
|
|SOKM
|11,07
|128.202.553
|% -4,16
|
|SMART
|10,27
|109.492.380
|% -4,47
|
|IHLGM
|1,08
|104.487.802
|% 0,00
|
|BERA
|3,89
|60.527.282
|% 1,57
|
|SOKM
|11,07
|128.202.553
|% -4,16
|
|SMART
|10,27
|109.492.380
|% -4,47
|
|ENJSA
|7,69
|73.747.589
|% 3,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7159
|8,7596
|% 0,87
|
|Frank
|7,1641
|7,2072
|% 0,78
|
|Riyal
|1,8542
|1,8635
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|0,66
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,66
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.528
|15,50
|
|Tam
|2.535
|2.590
|15,80
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|7,70
|
|Çeyrek
|619
|633
|3,90
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,31
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
|
|B. Petrol
|26,43
|26,43
|2,21
|
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