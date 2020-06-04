Yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Mayıs haftasında 160,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Yabancılar 160,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı
04.06.2020 15:35
Son güncelleme : 04.06.2020 15:35
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Mayıs haftasında net 160,8 milyon dolarlık hisse senedi, 97,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 7,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 22 Mayıs itibarıyla 22 milyar 416,5 milyon dolar
olan hisse senedi stoku, geçen hafta 22 milyar 739,3 milyon dolara yükseldi.
Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 635 milyon dolardan 7 milyar 564,4 milyon dolara geriledi.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 7,2 milyon dolarlık satışla 367,7 milyon dolardan 360,4 milyon dolara indi.
15:19109.572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 461,07
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
15:196,7635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0321
|Açılış
|: 6,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
15:197,5955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0199
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
15:19370,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,20
|Açılış
|: 370,15
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,06
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.265.640
|% 9,98
|
|EGGUB
|83,30
|36.476.584
|% 9,97
|
|CRDFA
|3,53
|18.260.260
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.497.902
|% 9,92
|
|AVGYO
|2,16
|41.422.944
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.753.428
|% -9,99
|
|THYAO
|12,66
|1.066.194.424
|% 1,04
|
|ASELS
|32,00
|907.725.910
|% 0,76
|
|GARAN
|8,17
|609.272.440
|% -0,61
|
|PETKM
|3,75
|570.413.381
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,67
|497.983.997
|% 0,60
|
|EKGYO
|1,67
|497.983.997
|% 0,60
|
|PETKM
|3,75
|570.413.381
|% 2,18
|
|TSKB
|1,16
|153.172.156
|% 0,87
|
|IHLGM
|1,38
|180.497.846
|% 1,47
|
|TRGYO
|2,97
|362.238.718
|% 4,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4338
|8,4761
|% -0,17
|
|Frank
|7,0043
|7,0464
|% 0,31
|
|Riyal
|1,7907
|1,7997
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|10,20
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,29
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.435
|8,20
|
|Tam
|2.477
|2.505
|8,40
|
|Yarım
|1.209
|1.223
|4,10
|
|Çeyrek
|604
|611
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,63
|39,63
|-0,16
|