Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Yabancılar 160,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı

04.06.2020 15:35

Son güncelleme : 04.06.2020 15:35
Yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Mayıs haftasında 160,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul  Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 29  Mayıs haftasında net 160,8 milyon dolarlık hisse senedi, 97,2 milyon dolarlık  Devlet İç Borçlanma Senedi ve 7,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri  (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 22 Mayıs itibarıyla 22 milyar 416,5  milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 22 milyar 739,3  milyon dolara  yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 635  milyon dolardan 7 milyar 564,4 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 7,2  milyon dolarlık satışla 367,7 milyon dolardan 360,4 milyon dolara indi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:19109.572
Değişim :  0,42% |  461,07
Açılış :  109.384  
Önceki Kapanış :  109.111  
En Yüksek
109.853 En Düşük
108.779
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SALIX 10,78 215.471 % 10,00  
MRSHL 92,55 31.265.640 % 9,98  
EGGUB 83,30 36.476.584 % 9,97  
CRDFA 3,53 18.260.260 % 9,97  
SKTAS 3,88 12.497.902 % 9,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4338 8,4761 % -0,17  
Frank 7,0043 7,0464 % 0,31  
Riyal 1,7907 1,7997 % 0,07  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.709 1.710 10,20  
Altın Gr. 370 370 2,29  
Cumhuriyet 2.406 2.435 8,20  
Tam 2.477 2.505 8,40  
Yarım 1.209 1.223 4,10  
Çeyrek 604 611 2,00  
Gümüş.Ons 17,67 17,71 0,05  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 0,01  
B. Petrol 39,63 39,63 -0,16  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru