Yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Haziran haftasında 76 milyon dolarlık hisse senedi aldı.
Yabancılar 76 milyon dolarlık hisse senedi aldı
25.06.2020 15:15
Son güncelleme : 25.06.2020 15:15
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Haziran haftasında net 76 milyon dolarlık hisse senedi ve 86 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi alırken, 2,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 12 Haziran itibarıyla 23 milyar 453 milyon dolar
olan hisse senedi stoku, geçen hafta 24 milyar 326,4 milyon dolara yükseldi.
Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 102,8 milyon dolardan 7 milyar 151,1 milyon dolara çıktı.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 2,3 milyon dolarlık satışla 367,3 milyon dolardan 365 milyon dolara geriledi.
15:00114.036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -413,22
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
15:006,8556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
15:007,6825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0360
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
15:00387,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,38
|Açılış
|: 387,88
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|229.196.914
|% 9,98
|
|ORGE
|6,34
|101.201.530
|% 9,88
|
|ISBIR
|1.124,80
|615.480
|% 9,74
|
|BASCM
|3,85
|378.121
|% 6,65
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|YKGYO
|4,25
|136.796.055
|% -9,19
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|GUSGR
|4,43
|923.541.484
|% -5,74
|
|GUSGR
|4,43
|923.541.484
|% -5,74
|
|GARAN
|8,20
|767.001.119
|% 0,12
|
|HALKB
|6,30
|683.494.982
|% 2,77
|
|KRDMD
|3,05
|679.205.665
|% -2,87
|
|VAKBN
|5,11
|553.215.199
|% 0,59
|
|CEMAS
|1,51
|527.880.745
|% 5,59
|
|IEYHO
|0,93
|261.003.107
|% 4,49
|
|KRDMD
|3,05
|679.205.665
|% -2,87
|
|EKGYO
|1,91
|406.477.382
|% 0,53
|
|GUSGR
|4,43
|923.541.484
|% -5,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4879
|8,5305
|% 0,03
|
|Frank
|7,1834
|7,2267
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-1,46
|
|Altın Gr.
|388
|388
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.514
|2.534
|-2,10
|
|Tam
|2.588
|2.600
|-0,20
|
|Yarım
|1.257
|1.272
|-0,10
|
|Çeyrek
|629
|637
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,54
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,01
|
|B. Petrol
|39,76
|39,76
|-0,55
|