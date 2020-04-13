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Yabancıya konut satışına nefes olacak!

13.04.2020 13:06

Son güncelleme : 13.04.2020 13:06
Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Faruk Akbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı`nın yurt dışı teşkilatının kurulmasının yabancıya konut satışı için önemli bir destek mekanizması olacağını belirterek, "Önümüzdeki dönemde yabancıya Türkiye`ye yatırım konusunda ilave bir güven verecektir" dedi.



AA

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Faruk Akbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatının kurulmasına dair AA muhbirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin corona virüs (Kovid-19) salgınıyla etkin mücadele  kapsamında aldığı proaktif önlemlerle dikkati çektiğini dile getiren Akbal, bir  yandan da ekonomide salgın sonrası dönem için hazırlıklar yapıldığını söyledi.

Akbal, "Özellikle yurt dışı pazarlarda etkinliğini artırmak isteyen  Türkiye, bunun için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatının  kurulması gibi çok önemli bir kararı yürürlüğe koydu." diye konuştu.

Bakanlığın yurt dışı teşkilatının döviz kazandırıcı ekonomi  diplomasisi faaliyetleri yürütülmesi ve uluslararası mali kuruluşlarla  ilişkilerin geliştirilmesi gibi etkin görevler üstleneceğini vurgulayan Akbal,  teşkilatın, bakanlığın görev ve yetki alanına giren konulardaki gelişmeleri takip  edeceğini, resmi veya özel kurumlarla temasta bulunacağını, müzakere edeceğini ve  sonuçları raporlayacağını anlattı.

"YABANCIYA KONUT SATIŞINA POZİTİF KATKI SAĞLAYACAK"

GİGDER Başkanı Akbal, yurt dışı teşkilatının kurulmasının yabancıya  konut satışı için önemli bir destek mekanizması olacağını kaydederek, sözlerini  şöyle sürdürdü:

"Corona virüs (Kovid-19) salgınıyla etkin mücadelede başarılı ülkeler  arasında yer alan Türkiye, bu dönemde yurt dışında yazılacak yeni başarı  hikayelerinin altyapısını da en doğru biçimde hazırlıyor. Yurt dışı teşkilatının  kurulması, önümüzdeki dönemde yabancıya Türkiye'ye yatırım konusunda ilave bir  güven verecektir. Bu da özellikle konut satışı gibi ülkeye tek kalemde ve büyük  miktarlarda döviz getiren işlemlere pozitif katkı sağlayacaktır. Salgın sonrası,  geçen yılki 6,7 milyar dolarlık rakamın bu gelişme sayesinde çok daha üzerine  çıkacağız."

Akbal, salgın nedeniyle yabancıya konut satışının olumsuz  etkilendiğini anımsatarak, yurt dışı teşkilatının çalışmaları sayesinde bu  dönemde yapılacak dijital tanıtım çalışmalarının ve salgın sonrası bunu satış  yönlü harekete geçirmenin ülkeye daha fazla döviz getirmenin önünü açacağını  anlattı.

"YÜZDE 90 YERLİ ÜRÜN SATARAK DÖVİZ SAĞLIYORUZ"

Faruk Akbal, gayrimenkul sektöründe yerlilik oranının yüzde 90'la  birçok sektörden yüksek olduğunu belirterek, 2019'da yabancıya satıştan 6,7  milyar dolarlık gelir elde edildiğinin bilgisini verdi.

Bu rakamın ihracat değerinin 20 milyar dolar civarında olduğunu dile  getiren Akbal, yabancı yatırımcı teşvikleri ve vatandaşlık limitinin  düşürülmesiyle ivme kazanan satış adedinin ekonomiye katkısının yadsınamaz  olduğunu bildirdi.

Akbal, "Vatandaşlık işlemlerini kolaylaştıracak düzenlemelerin yanı  sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurt dışında hissedeceğimiz güven ve desteği  online satışları da artıracaktır." dedi.

"İHRACATA KATKIMIZ ARTACAK"

Faruk Akbal, yakın zamanda kuruluşunu tamamladıkları GİGDER sayesinde  Türkiye'nin gayrimenkul ihracatına yön vermeyi ve sektörün gelişimine destek  olmayı amaçladıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'ye ev satışıyla doğrudan döviz girdisi sağlamanın yanında  gayrimenkul finansmanı konusunda da uluslararası finans arayışında olacağız.  Bunun Türkiye'nin tüm konut üreticileri için bir nefes olduğunun bilincindeyiz.  Hem aramızdaki gayrimenkul yatırım fonlarıyla hem de uluslararası bankalarla  ortak finansal modellemeler üzerine çalışacağız. Bu da Hazine ve Maliye  Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatlanma amacıyla da örtüşen bir alan. Dolayısıyla  Cumhurbaşkanlığı kararı ile heyecanımız daha da arttı."






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