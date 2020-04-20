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Yapı Kredi konut kredisi faizini indirdi

20.04.2020 15:06

Son güncelleme : 20.04.2020 15:56
Yapı Kredi, konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0,89`a indirdiğini duyurdu.



AA

Yapı Kredi'den yapılan yazılı açıklamaya göre, banka, küresel çapta  tüm yaşamın etkilendiği bu zor günlerde, ülke ekonomisine olan desteğini artırmak  çalışmaya devam ediyor.

Bu çerçevede konut kredisi faizini indiren bankanın, sunduğu bu  fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar  tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek.

Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı  ödeme plan ve seçenekleri de oluşturulabilecek.

Yapı Kredi’nin sunduğu uygun faiz oranlı konut kredisine, 444 0 445  telefon hattı, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi veya  yapikredimortgage.com internet adresi üzerinden başvurulabilecek. 





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