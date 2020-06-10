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Yatırım fonları rekora doymuyor

10.06.2020 11:09

Son güncelleme : 10.06.2020 11:19
Türkiye`de işlem gören yatırım fonlarına talep, yatırımcıların Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu`na (TEFAS) alışmasının da etkisiyle hızla artmaya devam ederken, fon büyüklüğü ve yatırımcı sayısında rekor üstüne rekor kırılıyor.



AA

AA muhabirinin Takasbank'tan derlediği verilere göre, yatırım  fonlarının portföy büyüklüğü ve yatırımcı sayısındaki artış, geçen ay da devam  etti ve rekor seviyeye ulaştı.

Yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 150 milyar lirayı aşarak tüm  zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, fonları tercih eden yatırımcı sayısı da  3 milyon 100 bine yaklaştı.

Yatırım fonlarının geçen yılın sonunda 122 milyar 725 milyon lira olan  portföy büyüklüğü, mayıs ayı verilerine göre yaklaşık 31 milyar lira, yani yüzde  25,2 artarak 153 milyar 689 milyon liraya ulaştı.

FON PAZARINA 5 AYDA YAKLAŞIK 89 BİN KİŞİ KATILDI

TEFAS uygulamasına alışarak uygulamayı aktif kullanmaya başlayan  yatırımcıların getirilerinin artmasının yanı sıra yılın ilk 5 ayında hisse senedi  ve altın gibi büyük ilgi gören fonların cazip hale gelmesinin etkisiyle yatırım  fonlarını tercih eden yatırımcı sayısı 88 bin 607 kişi arttı.

Mayıs sonu itibarıyla 3 milyon 85 bin 478 yatırımcı, fonları tercih  ederken, bu sayı, geçen yılın sonunda 2 milyon 996 bin 871 seviyesinde  bulunuyordu.

2015 yılında faaliyete başlayan TEFAS, 2018 yılında mobil uygulamasını  hayata geçirerek fon yatırımcılarının vazgeçilmez platformu oldu.

Uygulama sayesinde tüm fonlara ilişkin genel bilgilerin yanı sıra  fonların portföy dağılımına, fiyatına, getirisine ve diğer temel verilerine  karşılaştırmalı olarak erişilebiliyor.

TEFAS'ın geliştirdiği uygulamalar ile yatırımcılar her yerden,  istedikleri anda fon bilgilerine erişim imkanına kavuşarak bu sayede fon  işlemlerini daha aktif bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

DÜŞEN FAİZLER, YATIRIMCIYI GETİRİ ARAYIŞINA YÖNELTTİ

2019 yılında fon sayılarına bağlı olarak büyümeye başlayan toplam  portföyün, 2020'nin ilk 5 ayında da yeni yatırımcılarla desteklendiği görülüyor.

Fon pazarını tercih eden yatırımcıların büyük bir kısmı yerli gerçek  kişilerden oluşuyor. Mayıs sonu itibarıyla yatırım fonlarını tercih eden gerçek  kişi sayısı 2 milyon 966 bin 720'ye ulaşırken, tüzel ve diğer kişiler 118 bin 758  oldu.

Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz, konuya ilişkin AA muhabirine  yaptığı açıklamada, küresel ekonomide yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını  nedeniyle sert bir daralma olunca merkez bankalarının faizleri hızla aşağı çekip  para bastığını, hükümetlerin de mali destek harcamaları yaptığını anlattı.

Gerz, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın fonlama faizini yüzde  8,25'e indirmesi ile birlikte bankalar, TL mevduat faizlerini yüzde 8'e kadar  düşürdüler. Mevduattaki yüzde 15 stopaj da düşünce net faiz yüzde 7'ye indi. Cari  enflasyonla da TCMB'nin enflasyon beklentisiyle baktığımızda reel faiz eksi  seviyelerde buluyor." diye konuştu.

Faizlerin düşmesinin ardından yerli tasarrufların bir süredir getiri  arayışı ile döviz, kıymetli maden ve hisse senedine yöneldiğini aktaran Gerz, bu  dönemde dövizde Eurobond fonları, kıymetli madende altın fonları, hisse senedi  içeren değişken ve çoklu varlık fonlarının öne çıktığını kaydetti.

"TOPLAM FON YATIRIMCI SAYISI 15 MİLYONA ULAŞTI"

Mehmet Gerz, yatırım fonlarında 3,1 milyon, Bireysel Emeklilik  Sistemi'nde (BES) gönüllü olarak 6,8 milyon ve Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS)  5,5 milyon olmak üzere toplam 12,3 milyon hesap bulunduğunu belirterek, "Aradaki  kesişimleri ihmal edersek ülkemizde fon yatırımcı sayısının 15 milyona ulaştığını  söyleyebiliriz. 82 milyon nüfuslu Türkiye için önemli bir rakam olsa da kişi başı  ortalama birikim tutarının oldukça düşük olduğunu görüyoruz." dedi.

Kişi başı yatırım fonu tutarının 46 bin 500 TL, gönüllü BES'te kişi  başı hesap bakiyesinin 9 bin 600 TL ve OKS'de ise 1.750 TL olduğunu, bütün fon  sektörüne bakıldığında da kişi başı ortalama fon yatırımının 20 bin TL  seviyesinde bulunduğunu aktaran Gerz, 30 yıllık modern borsa tarihine rağmen  yerli yatırımcıların sermaye piyasalarında değerlendirdiği tasarrufların halen  çok düşük seviyede kaldığını söyledi.

Gerz, Türkiye'de yatırım ve emeklilik fonları altyapısının Avrupa  ayarında olduğuna işaret ederek, fon yatırımlarının yeterince gelişmemesinde,  enflasyonist ortam ve dönem dönem TL'deki değer kayıplarının önemli faktör  olduğunu vurguladı.

Yatırım sektöründen ve yatırımcı bilgi seviyesinden kaynaklanan  sorunların da pazarın büyümesinin önündeki engellerden olduğunu aktaran Gerz,  şöyle konuştu:

"Örneğin, yıllarca yatırım fonlarının şeffaflığı ve güvenilirliği  sorgulandı. 15 yıl kadar önce BES kurulurken bu sorunlar giderildi. Fonlara  uygulanan komisyonlara makul üst sınırlar geldi. Fonların yönetimine dair  kurallar dünya standartlarına paralel hale getirildi. Son 5 yıldır, TEFAS'ın  devreye girmesiyle sektörde rekabetin arttığını ve fon yönetim performansının  yükselmeye başladığını söyleyebiliriz."

BÜYÜME İÇİN "BAĞIMSIZ YATIRIM DANIŞMANLIĞI" ÖNERİSİ

Ata Potföy Genel Müdürü Gerz, fonlara yatırım yapma, hisse senedi ya  da BES'te fon seçmenin oldukça teknik bir konu olduğunu, temel finansal  okuryazarlığı olan eğitimli bireylerin dahi hangi varlıklara ne oranda yatırım  yapacağını bilemediğini söyledi.

Gelişmiş ülkelerde bu hizmetin bağımsız yatırım danışmanları  tarafından verildiğini aktaran Gerz, şunları kaydetti:

"ABD'de bireysel yatırımcıların yüzde 40'ı bağımsız finansal danışman  kullanmaktadır. Türkiye'de ise yatırım danışmanlığı banka, aracı kurum ve portföy  şirketlerinde sınırlı şekilde sağlanmakta, küçük ve orta ölçekli yatırımcı bu  yönlendirmeden yoksun kalarak yanlış kaynaklara başvurmaktadır.

Bağımsız danışmanlık müesseseleri SPK izni ile kurulursa sigorta  acenteleri gibi bireysel yatırımcılara hisse senedi, yatırım fonu, bireysel  emeklilik ve hatta konut ve ihtiyaç kredisi hakkında danışmanlık verebilir. 15  milyona varan yatırımcının ihtiyacı olan bu hizmeti verecek olanlar, kısa sürede  gerekli SPK lisans sınavları ile yetkili danışman olarak belgelenebilir. Binlerce  danışmanın etik olarak kontrol edilmesi kolay olmayacaktır ama bu zorluktan  dolayı bunun yaratacağı artı değer daha fazla gözardı edilmemelidir."




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