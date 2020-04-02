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`Yeni bir OPEC anlaşması gündemde yok`

02.04.2020 14:25

Son güncelleme : 02.04.2020 14:25
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile sona eren üretim kısıntısı anlaşmasının yerine yeni bir anlaşmanın gündemde olmadığını söyledi.



AA

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın bir süre önce yaptıkları telefon görüşmesinde petrol piyasalarındaki durumu istişare ettiklerini ifade etti.

Petrol piyasalarındaki mevcut durumdan memnun olmadıklarını belirten Peskov, “Bu konuda uluslararası seviyede temaslar yürütülüyor, bu devam eden bir  süreç.” dedi.

Putin’in programında Suudi Arabistan yönetimiyle bir görüşmenin bulunmadığını da vurgulayan Peskov, “OPEC ile sona eren üretim kısıntısı  anlaşmasının yerine yeni bir anlaşma, hatta anlaşma taslağı şu ana kadar gündemde yok.” diye konuştu.

Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ve Rusya önderliğindeki bazı OPEC dışı petrol üreticisi ülkeleri arasındaki üretim kısıntısı anlaşması dün sona ermişti.





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