Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile sona eren üretim kısıntısı anlaşmasının yerine yeni bir anlaşmanın gündemde olmadığını söyledi.
`Yeni bir OPEC anlaşması gündemde yok`
02.04.2020 14:25
Son güncelleme : 02.04.2020 14:25
AA
Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın bir süre önce yaptıkları telefon görüşmesinde petrol piyasalarındaki durumu istişare ettiklerini ifade etti.
Petrol piyasalarındaki mevcut durumdan memnun olmadıklarını belirten Peskov, “Bu konuda uluslararası seviyede temaslar yürütülüyor, bu devam eden bir süreç.” dedi.
Putin’in programında Suudi Arabistan yönetimiyle bir görüşmenin bulunmadığını da vurgulayan Peskov, “OPEC ile sona eren üretim kısıntısı anlaşmasının yerine yeni bir anlaşma, hatta anlaşma taslağı şu ana kadar gündemde yok.” diye konuştu.
Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ve Rusya önderliğindeki bazı OPEC dışı petrol üreticisi ülkeleri arasındaki üretim kısıntısı anlaşması dün sona ermişti.
14:1089.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,49
|Açılış
|: 89.748
|
|Önceki Kapanış
|: 89.085
|
90.409
En Düşük
88.650
14:106,6689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0335
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7126
En Düşük
6,6438
14:107,3224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0356
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3705
En Düşük
7,2888
14:10342,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,14
|Açılış
|: 341,97
|
|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|5,08
|1.655.801
|% 9,96
|
|BMELK
|1,33
|309.641
|% 9,92
|
|ITTFH
|2,33
|39.897.076
|% 9,91
|
|DAGHL
|3,00
|6.809.372
|% 9,89
|
|UZERB
|2,49
|69.199
|% 9,69
|
|INFO
|7,09
|776.358
|% -9,91
|
|TMPOL
|4,22
|5.724.168
|% -9,83
|
|RTALB
|4,66
|5.592.425
|% -9,16
|
|LUKSK
|6,39
|1.375.739
|% -8,71
|
|SEKUR
|4,11
|2.080.352
|% -8,67
|
|PETKM
|3,53
|1.453.171.971
|% 6,01
|
|SASA
|7,72
|361.503.374
|% -2,28
|
|GSRAY
|2,33
|302.715.024
|% -4,51
|
|ECILC
|4,58
|286.972.309
|% 2,23
|
|GARAN
|7,77
|281.486.621
|% -0,89
|
|PETKM
|3,53
|1.453.171.971
|% 6,01
|
|GSRAY
|2,33
|302.715.024
|% -4,51
|
|IHLGM
|1,04
|101.467.811
|% -2,80
|
|ODAS
|1,38
|100.093.259
|% -1,43
|
|YKBNK
|1,85
|131.825.025
|% -1,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2617
|8,3031
|% -0,05
|
|Frank
|6,8647
|6,9061
|% -0,72
|
|Riyal
|1,7652
|1,7741
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.594
|1.595
|2,83
|
|Altın Gr.
|342
|342
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,12
|14,16
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,04
|3,05
|0,03
|
|B. Petrol
|27,35
|27,35
|2,61
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 146, 96 artarak (% 0.14 ) 106, 295
-
14:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, GSRAY, IHLGM
-
14:20
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, SASA, GSRAY
-
14:20XU100
Endeks 89, 199 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 5, 719.00 milyon TL de
-
14:20YBTAS
Yüzde 4.86 oranında artışla 4, 850.00 lira fiyatla işlem gören hissede 18 adet işlem