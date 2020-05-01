İstanbul Borsası`nın işleme kapalı olduğu 1 Mayıs Cuma gününde herhangi bir işlem olmayacak ancak altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam edecek. Gram altın dün günü 383 liradan tamamladı. Yeni güne 379 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 375 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 617 liradan, Cumhuriyet altını da 2.466 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise 1.675 dolarda dengelendi.
Yeni günde altın fiyatları ne kadar oldu?
01.05.2020 09:42
Son güncelleme : 01.05.2020 09:42
Bugün yurt içi piyasalar kapalı ancak altın fiyatları
yatırımcısının merak konusu.
Gram altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda 390 lira
seviyelerine çıkarak rekor kırmıştı. Bu hafta ise rekor seviyelerini geride bırakarak 382 lira seviyelerinde haftaya başlamıştı.
Gram altın dün günü 383 liradan tamamladı. Yeni güne 379 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 375 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 617 liradan, Cumhuriyet altını da 2.466 liradan alıcı buluyor.
Altının ons fiyatı ise 1.675 dolarda dengelendi.
Öte yandan bugün ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ISM imalat sanayi endeksi verileri takip edilecek.
18:05101.110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -485,22
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
18:056,9896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9922
En Düşük
6,9826
18:057,6629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0160
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6652
En Düşük
7,6365
18:05376,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -2,58
|Açılış
|: 376,58
|
|Önceki Kapanış
|: 379,16
|
380,10
En Düşük
375,48
BIST En Aktif Hisseler
|ZOREN
|1,26
|64.580.252
|% 0,00
|
|SARKY
|5,53
|11.604.734
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,25
|119.995.651
|% 0,00
|
|SMART
|10,06
|136.517.120
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,89
|343.150.272
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,26
|64.580.252
|% 0,00
|
|SARKY
|5,53
|11.604.734
|% 0,00
|
|TKFEN
|14,25
|119.995.651
|% 0,00
|
|SMART
|10,06
|136.517.120
|% 0,00
|
|HUBVC
|21,74
|297.267.022
|% 0,00
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% 0,00
|
|THYAO
|10,69
|793.116.421
|% 0,00
|
|ASELS
|27,14
|678.298.736
|% 0,00
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 0,00
|
|PETKM
|3,55
|546.677.502
|% 0,00
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 0,00
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% 0,00
|
|ADESE
|1,46
|273.837.056
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,10
|346.471.910
|% 0,00
|
|ODAS
|1,79
|276.334.038
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7526
|8,7965
|% -0,25
|
|Frank
|7,2236
|7,2671
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8550
|1,8643
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-9,80
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.467
|-20,40
|
|Tam
|2.469
|2.527
|-21,00
|
|Yarım
|1.203
|1.235
|-10,20
|
|Çeyrek
|603
|618
|-5,10
|
|Gümüş.Ons
|14,83
|14,87
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,77
|26,77
|0,29
|
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