Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu

09.06.2020 13:59

Son güncelleme : 09.06.2020 14:34
Yeni İstihdam Kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu. Buna göre salgın ile getirilen işten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz günlerde İstihdam Kalkanı paketini açıklamıştı.

Yeni düzenlemeler şöyle:

Buna göre ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakit desteği 3 ay daha sürecek.

Kısa çalışma ödeneği uygulaması model değişikliği ile devam edecek.

İşverene istihdamı koruması karşılığında teşvik verilmesi gündemde olacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında;

İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi, Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi hizmetleri sağlanmaktadır.

İşyerinde Kısa Çalışma Ödeneği'nin Uygulanabilmesi için;

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR'a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması, kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması), İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.







uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:18108.779
Değişim :  -0,78% |  -858,19
Açılış :  109.945  
Önceki Kapanış :  109.637  
En Yüksek
110.330 En Düşük
108.456
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 22,66 3.170.995 % 10,00  
YONGA 29,48 487.806 % 10,00  
TACTR 6,72 1.509.372 % 9,98  
DAGHL 8,73 1.824.374 % 9,95  
LUKSK 16,36 1.604.268 % 9,95  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5746 8,6176 % -0,42  
Frank 7,1009 7,1437 % 0,58  
Riyal 1,8072 1,8163 % 0,22  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.711 11,70  
Altın Gr. 373 374 2,82  
Cumhuriyet 2.419 2.447 12,50  
Tam 2.490 2.518 16,70  
Yarım 1.215 1.225 4,40  
Çeyrek 608 614 3,30  
Gümüş.Ons 17,63 17,67 -0,13  
Gümüş Gr. 3,85 3,85 -0,03  
B. Petrol 40,29 40,29 -0,51  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru