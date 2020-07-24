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Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri bülteni 27 Ağustos`ta yayımlanacak

24.07.2020 14:03

Son güncelleme : 24.07.2020 14:03
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 28 Temmuz`da duyurulması planlanan "Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri (YSHİ)" haber bültenini 27 Ağustos`ta yayımlayacak.



AA

TÜİK'in internet sitesinde yer alan duyuruda, 2018'den itibaren YSHİ  çalışmasının Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Sosyal Güvenlik Kurumu idari  kayıtları kullanılarak üretildiği hatırlatıldı.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirlere  işaret edilen açıklamada, "Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan  Kovid-19 salgını nedeniyle GİB tarafından yayınlanan 17 Nisan 2020 tarihli ve 127  Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar  verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamelerinin  verilme süreleriyle bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme  süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Bu sebeple 30  Nisan'da GİB'den alınması planlanan idari kayıt verileri 1 Haziran itibarıyla  elde edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu nedenlerle daha önce 28 Temmuz olarak planlanan YSHİ  haber bülteni yayımının 27 Ağustos saat 10.00'da gerçekleştirileceği kaydedildi.




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