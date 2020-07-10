Balıkesir’in Susurluk ilçesinde süt ve süt ürünleri üretiminde faaliyet gösteren ve geçtiğimiz yıl kayyum atanan YÖRSAN’ın iflas talebi kabul edildi.
YÖRSAN’ın iflas talebi kabul edildi
10.07.2020 13:17
Son güncelleme : 10.07.2020 13:18
Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada YÖRSAN’ın iflasına karar verilerek kararın hemen uygulanması için İflas Müdürlüğü ile Susurluk Ticaret Müdürlüğü’ne bildirilmesi kararlaştırıldı.
Geçtiğimiz yıl ekonomik sebeplerden dolayı şirket yönetimine kayyumun atandığı YÖRSAN firmasının iflas talebi Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi’nde kabul edildi.
Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davaya şirket yetkilileri ile üretici birliklerinin temsilcileri katıldı.
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