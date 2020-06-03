Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi arttı

03.06.2020 10:41

Son güncelleme : 03.06.2020 10:41
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi`nde (Yİ-ÜFE) mayıs ayında yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 3,63, imalatta yüzde 4,98, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 14,49, su temininde yüzde 6,61 artış oldu.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, mayısta bir önceki  aya göre yüzde 1,54, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,15, geçen yılın  aynı ayına göre yüzde 5,53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 9,14 artış  gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün mayısta yıllık bazda değişimleri dikkate  alındığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,63, imalatta yüzde 4,98,  elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 14,49, su temininde yüzde 6,61 artış  görüldü.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise imalatta yüzde 1,62,  elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,46 yükseliş olurken, madencilik ve  taş ocakçılığında yüzde 1,74, su temininde yüzde 0,61 azalış kaydedildi.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında ara malında  yüzde 6,09, dayanıklı tüketim malında yüzde 14,9, dayanıksız tüketim malında  yüzde 9,01, sermaye malında yüzde 10,27 artış görülürken, enerjide yüzde 11,92  azalış gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimleri ise ara malında yüzde 1,52, dayanıklı  tüketim malında yüzde 2,44, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,45, sermaye  malında yüzde 1,34, enerjide yüzde 1,73 artış olarak kayıtlara geçti.

Yıllık bazda en yüksek azalış, yüzde 61,57 ile ham petrol ve doğal  gaz, yüzde 51,27 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde görüldü. Buna karşılık  metal cevherleri yüzde 23,24, tütün ürünleri yüzde 22,38, diğer mamul eşyalar  yüzde 20,55 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış, yüzde 32,31 ile ham petrol ve doğal gaz  endeksinde gözlenirken, bunu yüzde 1,56 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 0,61  ile suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması izledi. Kok ve rafine petrol  ürünleri yüzde 4,93, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 4,54, basım ve kayıt  hizmetleri yüzde 3,57 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:25109.145
Değişim :  0,97% |  1.047,73
Açılış :  108.926  
Önceki Kapanış :  108.097  
En Yüksek
109.171 En Düşük
108.704
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FRIGO 17,93 1.475.262 % 10,00  
YONGA 30,08 264.163 % 9,94  
DOBUR 13,99 2.238.728 % 9,73  
EGCYO 1,14 371.881 % 9,62  
EMNIS 4,46 161.247 % 9,58  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4457 8,4881 % 0,76  
Frank 6,9665 7,0084 % 0,51  
Riyal 1,7858 1,7948 % 0,39  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.722 1.723 -4,98  
Altın Gr. 372 372 0,15  
Cumhuriyet 2.412 2.443 -12,60  
Tam 2.483 2.507 -12,70  
Yarım 1.212 1.227 -6,30  
Çeyrek 606 614 -3,20  
Gümüş.Ons 17,83 17,87 -0,22  
Gümüş Gr. 3,87 3,87 -0,03  
B. Petrol 40,23 40,23 0,66  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru