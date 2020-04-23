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Yüzde 7`ye kadar indi! Rekor düşüş

23.04.2020 11:39

Son güncelleme : 23.04.2020 11:39
Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD) Başkanı Cem Aşık, yeni tip corona virüs (Kovid-19) sebebiyle bu ay elektrik talebinin yüzde 20 azalacağını belirterek, "Bu süreçten en fazla doğal gaz santralleri etkilendi. Marttaki toplam elektrik üretiminin yüzde 10`u doğal gaz santrallerinden sağlanırken, bu oran 21 Nisan itibarıyla yüzde 7`ye kadar inerek tarihi bir seviyeye geriledi" dedi.



AA

Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD) Başkanı Cem Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlerin ekonomik aktiviteyi yavaşlatması sonucunda elektrik talebi ve üretiminin gerilemeye başladığını söyledi.

Talepteki daralmanın elektrik üretim santrallerinin kapasite kullanım oranlarına yansıdığını vurgulayan Aşık, şöyle konuştu:

''Doğal gaz santralleri bu süreçte en fazla etkilenen santraller oldu.  Bu santraller alarm veriyor. Doğal gaz santrallerinin kapasite kullanımı nisan  itibarıyla yüzde 7'ye kadar indi. Bu oran geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10  daha aşağıda. Marttaki toplam elektrik üretiminin yüzde 10'u doğal gaz  santrallerinden sağlanırken, bu oran 21 Nisan itibarıyla yüzde 7'ye kadar inerek  tarihi bir seviyeye geriledi. Günlük bazda bakıldığında ise, bu oranın yüzde 3  seviyesine kadar düştüğü görülüyor."

Aşık, ithal kömür ve linyit santrallerinden elektrik üretiminde de  düşüş gözlemlendiğini ifade ederek, "Diğer yandan, hidroelektrik santraller bu  dönemde oldukça yoğun çalışıyor. Mart ayında su gelişi çok sulak olan 2019'un  aynı ayının bile üzerine çıktı. Ayrıca, yoğun esen rüzgar nedeniyle de rüzgar  santralleri bazı günlerde üretimde ciddi pay aldı." diye konuştu.

"2016'DAN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYELER GÖRÜLDÜ"

Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin sıkılaştırıldığı 23 Mart'tan  itibaren elektrik talebindeki düşüşün hissedilmeye başlandığını söyleyen Aşık,  özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde 2016'dan beri en düşük  seviyelerin görüldüğünü anlattı.

Aşık, bu ay elektrik tüketiminin yüzde 20 azalmasını öngördüklerini  belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Talepteki azalmanın mayısta yüzde 17, haziranda ise yüzde 4  seviyesinde olmasını bekliyoruz. Ancak unutulmamalı ki bu sene ramazan mayıs  ayına kaydı. Zaten tipik olarak tüketimin bir miktar düştüğü bir dönemdir. Mayıs  ortasından sonra sanayi tüketiminde bir canlanma bekliyoruz. Otomotiv sektöründe  önümüzdeki haftalarda hareketlenme başlıyor. Ancak ticarethane kategorisinde  saydığımız servis sektörünün toparlanmasının daha yavaş ve geç olacağını  düşünüyoruz. Öte yandan, bir süredir arz fazlamız var ve spot piyasada fiyatlar  zaten baskı altında. Kovid-19 nedeniyle oluşan tüketim düşüşünün etkisiyle sorun  daha da derinleşti ve piyasada çok dengesiz fiyatlar oluştu. Bu ay spot elektrik  fiyatlarının yüzde 40, ikinci çeyrek özelinde ise yüzde 30 gerileyeceğini  öngörüyoruz. Tüm yıl açısından baktığımızda ise yüzde 15 seviyesinde bir azalma  söz konusu olacak."

Bu süreçte altyapının devamlılığının çok önemli olduğunu aktaran Aşık,  düşük fiyatlar sebebiyle şirketlerin operasyonel kar yaratmakta bile zorlandığını  bildirdi.

Aşık, bu durumun kredi ödemelerinin yapılmasını zorlaştırdığını dile  getirerek, "Doların bu kadar artması ve oynak olması da sorunu büyütüyor. Bu  sorunları hafifletmek için özellikle çalışamayan santrallerin sabit  maliyetlerinin azaltılmasına ve kamu şirketlerine karşı olan bazı kontrat  yükümlülüklerinin ertelenmesine yönelik tedbirlerin alınmasında fayda olduğunu  düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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