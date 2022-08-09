***A1CAP* *AZTEK* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
09.08.2022 15:32
***A1CAP******AZTEK******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053463
BIST
15:192.764
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -31,22
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
15:1917,9454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0042
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
15:1918,3760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0778
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
15:191.031,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,23
|Açılış
|: 1.031,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler15:17
|KRTEK
|22,00
|40.206.612
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|45.730.711
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|43.949.233
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|30.499.514
|% 9,96
|
|ORCAY
|23,86
|61.916.151
|% 9,95
|
|ASUZU
|240,60
|12.411.832
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|131.432.282
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|KZBGY
|36,98
|32.175.258
|% -7,41
|
|AKSUE
|29,88
|12.950.226
|% -7,03
|
|THYAO
|58,10
|3.666.122.034
|% -1,11
|
|ISCTR
|5,93
|2.059.628.137
|% -6,76
|
|EKGYO
|3,44
|1.347.602.620
|% 0,00
|
|TUPRS
|277,50
|1.314.829.907
|% 1,46
|
|SASA
|50,75
|1.202.082.496
|% -2,40
|
|EKGYO
|3,44
|1.347.602.620
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,93
|2.059.628.137
|% -6,76
|
|YKBNK
|5,17
|1.196.476.231
|% -0,58
|
|MOBTL
|1,96
|389.785.725
|% 4,26
|
|ALBRK
|1,58
|205.409.557
|% 1,94
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9349
|17,9381
|% -0,06
|
|Euro
|18,3606
|18,3746
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,6273
|21,7357
|% 0,17
|
|Frank
|18,7054
|18,8180
|% 0,07
|
|Riyal
|4,7536
|4,7774
|% -0,03
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|1,53
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|0,08
|
|Cumhuriyet
|6.885
|6.989
|9,00
|
|Tam
|6.913
|6.968
|-19,00
|
|Yarım
|3.368
|3.407
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.703
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,56
|20,59
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|-0,06
|
|B. Petrol
|97,89
|97,89
|1,24
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:33NUGYO
Yüzde -5.54 oranında düşüşle 4.94 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 650, 773 adet işlem
-
15:32ISCTR
Yüzde -6.76 oranında düşüşle 5.93 lira fiyatla işlem gören hissede 341, 283, 170 adet işlem
-
15:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, VESTL, TTKOM
-
15:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 26 kaybederek (% -0.94 ) 2, 449
-
15:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GSRAY, KRTEK, VKFYO, ALKA, OBASE, ORCAY, NTGAZ