***A1CAP* *EDATA* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara
01.07.2021 17:00
***A1CAP******EDATA******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. paylarının halka arzında %5'ten fazla pay alan yatırımcı bulunmamaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945479
BIST
17:251.369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 12,83
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
17:258,6711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0279
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6496
17:2510,3036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0233
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2829
17:25495,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,31
|Açılış
|: 495,47
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler17:25
|VERTU
|23,10
|53.444.933
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,10
|76.244.997
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.743.449
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.241.006
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.861.698
|% 9,99
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.087.550
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|DIRIT
|3,90
|974.666
|% -8,24
|
|OZRDN
|9,60
|5.375.946
|% -7,34
|
|KOZAL
|117,50
|357.464.559
|% 0,34
|
|TAVHL
|25,04
|278.084.109
|% 5,56
|
|YKBNK
|2,18
|268.078.415
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,89
|253.247.415
|% 1,07
|
|BERA
|13,21
|230.861.698
|% 9,99
|
|EKGYO
|1,89
|253.247.415
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,18
|268.078.415
|% 0,93
|
|PEKGY
|1,10
|76.244.997
|% 10,00
|
|HALKB
|5,06
|197.771.387
|% 0,20
|
|MRGYO
|1,08
|29.574.605
|% 1,89
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6679
|8,6711
|% -0,32
|
|Euro
|10,2985
|10,3036
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,9220
|11,9818
|% -0,63
|
|Frank
|9,3359
|9,3921
|% -0,31
|
|Riyal
|2,3052
|2,3168
|% -0,31
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,80
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,21
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,92
|75,92
|1,31
|