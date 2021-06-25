***A1CAP* *EDATA* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
25.06.2021 16:30
***A1CAP******EDATA******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [EDATA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
E-DATA Teknoloji Pazarlama A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamenin 2.bölümü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944162
BIST
16:301.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,59
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.401
16:308,7097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7097
En Düşük
8,6753
16:3010,4276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0217
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4276
En Düşük
10,3652
16:30500,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,28
|Açılış
|: 500,32
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
500,42
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler16:30
|ALKA
|16,50
|4.856.341
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|17.094.821
|% 9,98
|
|TKURU
|224,00
|8.130.435
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.607.399
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.692.082
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|33.445.551
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.503.122
|% -9,86
|
|BERA
|13,08
|153.435.795
|% -7,17
|
|QNBFB
|43,22
|114.680
|% -5,92
|
|THYAO
|14,37
|528.193.841
|% -1,64
|
|KRDMD
|6,87
|483.613.397
|% 2,38
|
|GARAN
|8,31
|416.599.730
|% -0,36
|
|VAKFN
|12,07
|337.304.881
|% -5,56
|
|FENER
|39,36
|336.114.901
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,09
|210.438.097
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,23
|202.187.818
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,87
|483.613.397
|% 2,38
|
|PETKM
|5,45
|274.178.162
|% 0,18
|
|GARAN
|8,31
|416.599.730
|% -0,36
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7068
|8,7097
|% 0,01
|
|Euro
|10,4215
|10,4276
|% 0,21
|
|Sterlin
|12,0599
|12,1204
|% -0,25
|
|Frank
|9,4599
|9,5168
|% 0,12
|
|Riyal
|2,3110
|2,3226
|% -0,18
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|12,91
|
|Altın Gr.
|500
|500
|2,83
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|5,00
|
|Tam
|3.291
|3.376
|4,38
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|2,12
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,06
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,21
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|75,70
|75,70
|0,14
|
Seans Raporu
16:30
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16:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, ARCLK, EREGL
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16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 62 kaybederek (% -0.53 ) 1, 240
-
16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMBTN, ALKA, DENGE, BAGFS, TKURU, NIBAS, CASA, YAPRK
-
16:42
ERBOS, ALKA, CRFSA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:42
DIRIT, VAKFN, CEOEM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında