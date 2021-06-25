***A1CAP* *EDATA* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
25.06.2021 16:34
***A1CAP******EDATA******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [EDATA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
E-DATA Teknoloji Pazarlama A.Ş.'nin Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporları Ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944174
BIST
16:401.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,38
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.401
16:408,7156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0069
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7156
En Düşük
8,6753
16:4010,4405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0346
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4405
En Düşük
10,3652
16:40499,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,72
|Açılış
|: 499,77
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
500,43
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler16:40
|ALKA
|16,50
|4.857.694
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|17.137.114
|% 9,98
|
|TKURU
|224,00
|8.138.499
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.625.137
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.692.082
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|33.464.372
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.531.091
|% -9,86
|
|BERA
|12,99
|156.498.797
|% -7,81
|
|VAKFN
|12,00
|339.020.890
|% -6,10
|
|THYAO
|14,38
|542.921.558
|% -1,57
|
|KRDMD
|6,87
|506.778.041
|% 2,38
|
|GARAN
|8,32
|432.553.731
|% -0,24
|
|FENER
|39,52
|341.433.261
|% 1,86
|
|VAKFN
|12,00
|339.020.890
|% -6,10
|
|EKGYO
|2,10
|275.766.476
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,24
|211.309.140
|% -0,44
|
|KRDMD
|6,87
|506.778.041
|% 2,38
|
|GARAN
|8,32
|432.553.731
|% -0,24
|
|PETKM
|5,46
|279.067.552
|% 0,37
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7108
|8,7156
|% 0,08
|
|Euro
|10,4309
|10,4405
|% 0,33
|
|Sterlin
|12,0643
|12,1248
|% -0,21
|
|Frank
|9,4657
|9,5228
|% 0,18
|
|Riyal
|2,3122
|2,3238
|% -0,13
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|11,82
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|0,07
|
|B. Petrol
|75,72
|75,72
|0,16
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:54TUCLK
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 11.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 976, 352 adet işlem
-
16:53TUCLK
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 11.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 974, 821 adet işlem
-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 3 kaybederek (% -0.41 ) 1, 516
-
16:52
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, GUSGR
-
16:51TUCLK
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 11.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 967, 102 adet işlem