***A1CAP* *FORMT* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
27.10.2022 11:21
***A1CAP******FORMT******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [FORMT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. (Şirket)'nin mevcut 246.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 269.065.476 TL'ye artırılması dolayısıyla ihraç edilecek toplam 23.065.476 TL nominal değerli paylar, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 1,68 TL fiyatla alıcı Mustafa SEZEN'e 23.065.476 TL nominal değerli paylar olmak üzere, Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemleri kapsamında tahsisli olarak 27.10.2022 (bugün) tarihinde satılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074578
BIST
11:203.908
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -68,69
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
11:2018,6190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
11:2018,7711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,6721
11:20997,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,66
|Açılış
|: 997,08
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler11:20
|EKIZ
|14,30
|272.458
|% 10,00
|
|VERUS
|81,70
|57.207.410
|% 9,96
|
|MTRYO
|2,76
|2.738.265
|% 9,96
|
|ADEL
|50,50
|12.773.240
|% 9,93
|
|SUMAS
|112,90
|413.666
|% 9,93
|
|AGYO
|6,78
|3.363.538
|% -9,96
|
|VKING
|10,39
|2.383.167
|% -7,07
|
|DOGUB
|9,70
|17.975.036
|% -5,73
|
|GESAN
|153,90
|68.424.189
|% -5,58
|
|YEOTK
|51,30
|24.053.266
|% -5,00
|
|THYAO
|97,25
|2.609.436.331
|% -1,57
|
|AKBNK
|15,35
|1.409.381.237
|% -2,72
|
|EREGL
|30,06
|1.044.274.206
|% -2,40
|
|SISE
|33,38
|900.752.086
|% -1,82
|
|ASELS
|32,52
|864.616.680
|% -2,11
|
|EKGYO
|4,51
|750.982.316
|% -1,31
|
|AKBNK
|15,35
|1.409.381.237
|% -2,72
|
|SKBNK
|2,08
|163.996.753
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,45
|744.928.177
|% -2,88
|
|TSKB
|3,08
|207.373.741
|% -0,32
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6098
|18,6190
|% 0,06
|
|Euro
|18,7509
|18,7711
|% 0,00
|
|Sterlin
|21,5325
|21,6405
|% -0,15
|
|Frank
|18,7950
|18,9082
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9363
|4,9611
|% 0,08
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|1,06
|
|Altın Gr.
|997
|997
|1,72
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.698
|6.758
|-10,00
|
|Yarım
|3.264
|3.303
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.652
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,49
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|93,84
|93,84
|0,05
|