***A1CAP* *FORMT* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***A1CAP******FORMT******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [FORMT]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFormet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. (Şirket)'nin mevcut 246.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 269.065.476 TL'ye artırılması dolayısıyla ihraç edilecek toplam 23.065.476 TL nominal değerli paylar, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 1,68 TL fiyatla alıcı Mustafa SEZEN'e 23.065.476 TL nominal değerli paylar olmak üzere, Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemleri kapsamında tahsisli olarak 27.10.2022 (bugün) tarihinde satılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074578BIST