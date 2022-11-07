***A1CAP* *IMASM* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
07.11.2022 13:31
***A1CAP******IMASM******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Açıklamalar
İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.
HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 1 ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077273
BIST
14:594.309
En Yüksek
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En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
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1.006,11
En Düşük
997,25
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|POLTK
|968,10
|19.882.199
|% 10,00
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|EREGL
|36,62
|4.975.420.544
|% 9,97
|
|DESA
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|% 9,96
|
|INVEO
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|% 9,95
|
|VAKKO
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|PRKME
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|
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|THYAO
|103,80
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|EREGL
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|% 9,97
|
|EKGYO
|4,78
|3.345.624.199
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|PETKM
|14,28
|3.208.692.509
|% 2,00
|
|EKGYO
|4,78
|3.345.624.199
|% 3,91
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|KRDMD
|13,86
|5.602.574.274
|% 6,62
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|PETKM
|14,28
|3.208.692.509
|% 2,00
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|ISCTR
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|% 3,58
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|HALKB
|8,90
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|% 4,22
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|14:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,6015
|18,6095
|% 0,23
|
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|18,5830
|% 0,50
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|Sterlin
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|21,3744
|% 0,98
|
|Frank
|18,7283
|18,8411
|% 0,68
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|Riyal
|4,9365
|4,9612
|% 0,22
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|14:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-3,96
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|6.682
|6.783
|-6,00
|
|Tam
|6.715
|6.763
|129,00
|
|Yarım
|3.272
|3.307
|63,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.654
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,73
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,39
|-0,08
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|B. Petrol
|98,30
|98,30
|-0,27
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