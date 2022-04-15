***A1CAP* *IMASM* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***A1CAP******IMASM******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [IMASM]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİMAŞ Makina Sanayi Anonim Şirketi Bağımsız Denetim Raporu (2019-2020-2021)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021336BIST