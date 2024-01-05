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***A1CAP* *LINK* *PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

05.01.2024 18:45
***A1CAP* *LINK* *PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***A1CAP******LINK******PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

İlgili Şirketler [LINK, A1CAP]
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Genel Açıklama

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Açıklamalar

           ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI
Daha önce de açıklandığı üzere, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş., Re-Pie Teknoloji Yatırım Anonim Şirketi A.Ş., Lydia Yatırım Holding A.Ş., Bulls Yatırım Holding A.Ş. ("Alıcılar") ile Murat Kasaroğlu, Hayguyi Antikacıoğlu, Bahar Kasaroğlu ve Feride Aksoy arasında imzalanan 1 Aralık 2023 tarihli Pay Devir Sözleşmesi tahtında öngörülen işlem kapsamında pay devri 27 Aralık 2023 tarihinde tamamlanmıştır. İşlem sonucunda Alıcılar, Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (LINK) %66,00091 oranında paylarının pay sahibi olmuş. Böylelikle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) hükümleri uyarınca Alıcılar tarafından zorunlu pay alım teklifi yapılması yükümlülüğü doğmuştur.
Söz konusu zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, Alıcılar A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 05.01.2024 (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır.
Zorunlu pay alım teklifi sürecine yönelik gelişmeler ilgili mevzuat kapsamında kamuya duyurulacaktır.
 
    Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş.
    Re-Pie Teknoloji Yatırım A.Ş.

         
 
 
     

    Lydia Yatırım Holding A.Ş
    Bulls Yatırım Holding A.Ş.

     
     





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233372


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