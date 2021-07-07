***A1CAP* *VBTYZ* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
07.07.2021 17:26
***A1CAP******VBTYZ******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [VBTYZ, A1CAP]
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
VBT Yazılım A.Ş. paylarının Halka Arzında satışa sunulan payların % 5' inden fazlasını satın alan Gerçek/Tüzel kişi yoktur.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- 0 % 0 0 - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947847
BIST
17:491.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:498,7024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0162
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
17:4910,2962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0217
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
17:49505,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,55
|Açılış
|: 505,50
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
506,00
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:46
|TUREX
|10,52
|19.884.988
|% 9,93
|
|PRKAB
|12,92
|60.852.128
|% 9,86
|
|IDGYO
|1,92
|25.253.629
|% 9,71
|
|AGYO
|2,29
|37.355.734
|% 9,57
|
|SONME
|42,24
|1.423.531
|% 8,03
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,65
|1.245.596.393
|% 0,46
|
|THYAO
|13,78
|703.791.043
|% -0,72
|
|KRDMD
|7,10
|698.440.560
|% 2,60
|
|AKBNK
|5,34
|681.331.479
|% -0,56
|
|YKBNK
|2,26
|579.836.993
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|579.836.993
|% 1,80
|
|GARAN
|8,65
|1.245.596.393
|% 0,46
|
|PEKGY
|1,24
|179.980.574
|% -6,77
|
|AKBNK
|5,34
|681.331.479
|% -0,56
|
|KRDMD
|7,10
|698.440.560
|% 2,60
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6962
|8,7029
|% 0,19
|
|Euro
|10,2673
|10,2728
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,9484
|12,0083
|% -0,02
|
|Frank
|9,3654
|9,4218
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3152
|2,3268
|% 0,27
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|5,39
|
|Altın Gr.
|505
|505
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,02
|
|B. Petrol
|73,51
|73,51
|-1,02
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:59KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 167, 741 adet işlem
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17:58IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 840, 082 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde 5.28 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 837, 858 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 10, 211.00 milyon TL de
-
17:55KRDMA
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 178 adet işlem