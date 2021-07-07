***A1CAP* *VBTYZ* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***A1CAP******VBTYZ******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [VBTYZ, A1CAP]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİdari Sorumluluğu Bulunan KişilerAdı Soyadı/ÜnvanıSatın Alınan Nominal Değer (TL)Oran (%)Mustafa Türkoğlu3330,0041625Osman Çaylı3330,0041625Esra Çaylı3330,0041625Selim Selvi3330,0041625Sinan Kılıç1600,002Zahide Koçyiğit3330,0041625http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947848BIST