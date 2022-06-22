***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.06.2022 13:56
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16.06.2022 tarihinde SPK Bülteni'nde onaylanan fon izahnamesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038654
BIST
15:032.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -2,15
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
15:0317,3569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0187
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
15:0318,2761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
15:031.024,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,93
|Açılış
|: 1.024,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.027,47
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler15:00
|MAKIM
|12,87
|420.519.203
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,00
|18.241.030
|% 9,45
|
|AKSGY
|2,82
|32.559.404
|% 8,46
|
|YYLGD
|19,26
|191.952.619
|% 7,96
|
|EGEEN
|2.455,80
|333.381.398
|% 6,65
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|174,40
|95.939.980
|% -5,37
|
|SMART
|6,05
|12.073.124
|% -3,97
|
|THYAO
|52,25
|3.214.807.861
|% 0,67
|
|EREGL
|28,14
|1.366.136.009
|% -1,95
|
|SISE
|22,30
|1.183.059.622
|% -1,41
|
|FROTO
|312,70
|901.992.241
|% 3,30
|
|SASA
|45,52
|893.729.374
|% -0,35
|
|ODAS
|3,13
|539.798.856
|% -2,49
|
|YKBNK
|4,94
|717.041.544
|% -0,80
|
|KARSN
|7,57
|759.819.723
|% -2,07
|
|AKBNK
|9,17
|757.275.498
|% 0,44
|
|DOHOL
|4,06
|288.057.637
|% -0,49
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3408
|17,3576
|% 0,11
|
|Euro
|18,2535
|18,2728
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,1720
|21,2782
|% -0,22
|
|Frank
|17,8846
|17,9924
|% 0,11
|
|Riyal
|4,6080
|4,6312
|% 0,06
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|6,97
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|4,80
|
|Cumhuriyet
|6.827
|6.930
|3,00
|
|Tam
|6.812
|6.910
|23,00
|
|Yarım
|3.344
|3.380
|11,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.689
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,50
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|-0,10
|
|B. Petrol
|110
|110
|-4,57
|