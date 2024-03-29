***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
29.03.2024 11:46
***ABO*** ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon İç Tüzüğü ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264183
BIST
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15:429.114
En Düşük
|Değişim
|: 0,37%
|| 33,76
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.056
En Yüksek
9.154
15:4232,3646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0472
|Açılış
|: 32,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2128
15:4235,0427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0224
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
15:422.325,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,86
|Açılış
|: 2.325,28
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.314,41
BIST En Aktif Hisseler15:42
|ALVES
|63,25
|921.615.099
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|21.620.876
|% 10,00
|
|BSOKE
|25,52
|180.764.769
|% 10,00
|
|ISSEN
|11,11
|16.173.777
|% 10,00
|
|DITAS
|24,22
|41.110.390
|% 9,99
|
|SODSN
|214,40
|9.339.693
|% -9,99
|
|VRGYO
|45,06
|545.212.371
|% -9,97
|
|NTHOL
|26,72
|156.517.876
|% -9,97
|
|EUKYO
|25,86
|14.450.679
|% -9,96
|
|ENSRI
|27,00
|123.708.588
|% -9,94
|
|SASA
|43,88
|6.850.763.802
|% 2,05
|
|THYAO
|297,25
|6.276.939.345
|% -0,17
|
|ISCTR
|11,44
|2.829.359.720
|% 1,87
|
|AGROT
|37,12
|2.568.593.074
|% 5,28
|
|AKBNK
|47,02
|2.243.458.882
|% 0,51
|
|ZOREN
|5,90
|2.184.223.785
|% 3,87
|
|ISCTR
|11,44
|2.829.359.720
|% 1,87
|
|SASA
|43,88
|6.850.763.802
|% 2,05
|
|EKGYO
|9,95
|1.083.066.550
|% 2,90
|
|PEKGY
|13,70
|1.175.948.232
|% 8,90
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3546
|32,3646
|% 0,15
|
|Euro
|34,9990
|35,0427
|% -0,06
|
|Sterlin
|41,1176
|41,3237
|% 0,75
|
|Frank
|36,1289
|36,3100
|% 0,76
|
|Riyal
|8,6761
|8,7196
|% 0,60
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|