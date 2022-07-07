***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
07.07.2022 18:35
***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin güncel hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
13, 14, 17, 23, 25, 32, 33, 35, 37 07/04/2004 13/04/2004 6028
23 28/03/2006 05/04/2009 6528
6 13/04/2007 20/04/2007 6792
13, 14, 15, 23, 40 13/08/2010 19/08/2010 7632
2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 11/04/2012 20/04/2012 8053
6, 10, 11, 12, 15 15/04/2013 02/05/2013 8311
6 26/05/2015 03/06/2015 8833
6 17/11/2015 23/11/2015 8952
6 18/05/2017 30/05/2017 9336
6 07/07/2022 07/07/2022 10615
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043306
BIST