***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin güncel hali ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No13, 14, 17, 23, 25, 32, 33, 35, 37 07/04/2004 13/04/2004 602823 28/03/2006 05/04/2009 65286 13/04/2007 20/04/2007 679213, 14, 15, 23, 40 13/08/2010 19/08/2010 76322, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 11/04/2012 20/04/2012 80536, 10, 11, 12, 15 15/04/2013 02/05/2013 83116 26/05/2015 03/06/2015 88336 17/11/2015 23/11/2015 89526 18/05/2017 30/05/2017 93366 07/07/2022 07/07/2022 10615http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043306BIST