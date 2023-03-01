Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

01.03.2023 20:38
***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/03/2023
Karar Sayısı
2023/04
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN 
KARAR TARİHİ: 01 Mart 2023
KARAR SAYISI: 2023  /04
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a)   01 / 01 / 2022 - 31 / 12 / 2022 dönemine ilişkin faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b)   Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)   Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Reha Çırak
Yönetim Kurulu Başkanı
Zafer Karagöl
Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118710


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.212
Değişim :  -0,93% |  -49,03
Açılış :  5.245  
Önceki Kapanış :  5.261  
En Yüksek
5.298 En Düşük
5.054
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SILVR 16,28 137.784.218 % 10,00  
RAYSG 21,56 14.512.661 % 10,00  
EUKYO 4,40 8.284.392 % 10,00  
PSDTC 34,10 19.089.133 % 10,00  
PSDTC 34,10 19.089.133 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,8926 18,8990 % 0,04  
Euro 20,0855 20,0975 % 0,35  
Sterlin 22,6843 22,7981 % 0,77  
Frank 20,1032 20,2243 % 0,63  
Riyal 5,0194 5,0446 % 0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.855 18,27  
Altın Gr. 1.127 1.127 11,59  
Cumhuriyet 7.582 7.697 45,00  
Tam 7.655 7.722 79,00  
Yarım 3.740 3.779 39,00  
Çeyrek 1.870 1.889 19,00  
Gümüş.Ons 21,22 21,24 0,30  
Gümüş Gr. 12,90 12,91 0,19  
B. Petrol 85,83 85,83 1,08  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru