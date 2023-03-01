***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi01/03/2023Karar Sayısı2023/04SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıFAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 01 Mart 2023KARAR SAYISI: 2023 /04SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIa) 01 / 01 / 2022 - 31 / 12 / 2022 dönemine ilişkin faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Saygılarımızla,Reha ÇırakYönetim Kurulu BaşkanıZafer KaragölGenel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118710BIST