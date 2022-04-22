***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.721.700 -20.450 13.155.240 674.630 16.994.549 10.451.022 51.976.691 51.976.691Transferler10.451.022 -10.451.022 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.670.134 2.670.134 2.670.134Dönem Sonu Bakiyeler10.721.700 -20.450 13.155.240 674.630 27.445.571 2.670.134 54.646.825 54.646.825Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.721.700 -20.450 16.642.288 1.095.738 26.059.510 35.058.646 89.557.432 89.557.432Transferler35.058.646 -35.058.646 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.919.308 15.919.308 15.919.308Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)20.450 573.765 594.215 594.215Dönem Sonu Bakiyeler10.721.700 0 16.642.288 1.095.738 61.691.921 15.919.308 106.070.955 106.070.955Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.470.330 -580.468Dönem Karı (Zararı)15.919.308 2.670.134Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.115.582 1.086.904Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler201.837 151.046Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler610.379 199.962Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler610.379 199.962Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler473.836 -25.260Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.747 -45.551Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler477.583 20.291Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-211.224 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-211.224 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 5.040.754 761.156İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-29.677.321 -3.766.016Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-8.606.979 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.925.741 -1.911.824Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler30.958 -6.801Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-15.787.201 -3.316.489Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.057.871 16.089Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler151.105 101.460Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)49.237 55.333Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.423.994 -180.213Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)5.166.611 1.286.729İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler610.812 189.700Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)610.812 189.700Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-7.642.431 -8.978Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -4.827.899 -571.490YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-526.039 -203.269Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -526.039 -203.269FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.246.632 -20.291İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri594.215 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri594.215 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8.130.000 0Ödenen Faiz-477.583 -20.291YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.749.737 -804.028NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.749.737 -804.028DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.478.887 5.701.063DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.729.150 4.897.035Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 4.729.150 9.478.887Finansal Yatırımlar18 8.818.203 0Ticari Alacaklar4 41.616.771 30.691.030İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 41.616.771 30.691.030Diğer Alacaklar5 1.316.897 1.344.108İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.316.897 1.344.108Stoklar6 47.658.813 31.871.612Peşin Ödenmiş Giderler7 19.303 1.077.174Diğer Dönen Varlıklar11 1.304.477 1.915.289ARA TOPLAM105.463.614 76.378.100TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR105.463.614 76.378.100DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.260 1.260Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 35.515.000 35.515.000Maddi Duran Varlıklar9 16.970.530 16.622.872Maddi Olmayan Duran Varlıklar104.735 128.191Diğer Duran Varlıklar96 96TOPLAM DURAN VARLIKLAR52.591.621 52.267.419TOPLAM VARLIKLAR158.055.235 128.645.519KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18 8.130.000 0Ticari Borçlar4 17.939.872 17.788.767İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar17.939.872 17.788.767Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 235.611 186.374Diğer Borçlar37.106 37.106Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 13.278.844 8.112.233Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 5.258.506 4.827.899Kısa Vadeli Karşılıklar515.062 307.518Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 515.062 307.518Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 131.398 1.555.392ARA TOPLAM45.526.399 32.815.289TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.526.399 32.815.289UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar2.242.012 1.839.177Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 2.242.012 1.839.177Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 4.215.869 4.433.621TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.457.881 6.272.798TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER51.984.280 39.088.087ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar106.070.955 89.557.432Ödenmiş Sermaye12 10.721.700 10.721.700Geri Alınmış Paylar (-)12 0 -20.450Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.642.288 16.642.288Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16.642.288 16.642.288Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16.642.288 16.642.288Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 1.095.738 1.095.738Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları61.691.921 26.059.510Net Dönem Karı veya Zararı15.919.308 35.058.646TOPLAM ÖZKAYNAKLAR106.070.955 89.557.432TOPLAM KAYNAKLAR158.055.235 128.645.519Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 73.334.235 14.885.138Satışların Maliyeti13 -52.984.909 -12.243.804TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)20.349.326 2.641.334BRÜT KAR (ZARAR)20.349.326 2.641.334Genel Yönetim Giderleri14 -1.433.764 -762.396Pazarlama Giderleri14 -729.921 -294.956Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 4.595.070 2.064.105Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -1.558.037 -242.057ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.222.674 3.406.030Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler214.971 45.551FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.437.645 3.451.581Finansman Giderleri-477.583 -20.291SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.960.062 3.431.290Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.040.754 -761.156Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -5.258.506 -802.774Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 217.752 41.618SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.919.308 2.670.134DÖNEM KARI (ZARARI)15.919.308 2.670.134Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları15.919.308 2.670.134Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 17 1,48500000 0,24900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.919.308 2.670.134Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları15.919.308 2.670.134http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023254BIST