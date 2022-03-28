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***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

28.03.2022 08:04
***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
22.07.2016
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Geri alınan Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 29,04 TL fiyattan 20.450 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimizin 25.03.2022 tarihi itibariyle Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde geri alınan payı kalmamıştır.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ACSEL 25/03/2022 20.450 % 0,19 29,04 % 0 519.224,72 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013323


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARSN 4,95 1.416.013.711 % 10,00  
ACSEL 29,04 36.251.580 % 10,00  
PKENT 255,60 117.490.351 % 9,98  
SERVE 16,57 555.907 % 9,95  
ULUSE 77,45 54.811.762 % 9,94  
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Dolar 14,8285 14,8301 % 0,00  
Euro 16,2375 16,2494 % -0,28  
Sterlin 19,4172 19,5146 % -0,38  
Frank 15,7973 15,8924 % -0,48  
Riyal 3,9391 3,9589 % -0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.937 1.938 -20,77  
Altın Gr. 925 925 -8,97  
Cumhuriyet 6.186 6.280 14,00  
Tam 6.158 6.311 3,35  
Yarım 2.976 3.053 1,62  
Çeyrek 1.493 1.526 0,81  
Gümüş.Ons 25,01 25,04 -0,50  
Gümüş Gr. 11,94 11,95 -0,23  
B. Petrol 114 114 -3,85  
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