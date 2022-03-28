***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkAcıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkAcıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi22.07.2016Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarGeri alınan Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 29,04 TL fiyattan 20.450 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimizin 25.03.2022 tarihi itibariyle Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde geri alınan payı kalmamıştır.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarACSEL 25/03/2022 20.450 % 0,19 29,04 % 0 519.224,72 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013323BIST