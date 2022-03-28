***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
28.03.2022 08:04
***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
22.07.2016
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Geri alınan Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 29,04 TL fiyattan 20.450 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimizin 25.03.2022 tarihi itibariyle Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde geri alınan payı kalmamıştır.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ACSEL 25/03/2022 20.450 % 0,19 29,04 % 0 519.224,72 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013323
BIST
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.174
18:0514,8301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
14,8485
En Düşük
14,8049
18:0516,2494
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0455
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,3222
En Düşük
16,2242
18:05924,33
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -9,58
|Açılış
|: 924,33
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
924,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|ACSEL
|29,04
|36.251.580
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.490.351
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|555.907
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.811.762
|% 9,94
|
|SANEL
|6,10
|5.401.420
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,60
|1.400.892
|% -5,26
|
|ANHYT
|13,90
|24.651.027
|% -4,90
|
|KONKA
|13,20
|140.583.387
|% -4,14
|
|MARKA
|3,32
|1.003.248
|% -3,77
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
|
|THYAO
|28,16
|1.670.431.046
|% 0,14
|
|SASA
|60,00
|1.459.320.022
|% 2,48
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|GARAN
|12,09
|1.323.305.550
|% 0,33
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|ODAS
|1,68
|322.855.087
|% 4,35
|
|YKBNK
|3,90
|545.496.483
|% -0,76
|
|DOHOL
|3,23
|413.609.503
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8285
|14,8301
|% 0,00
|
|Euro
|16,2375
|16,2494
|% -0,28
|
|Sterlin
|19,4172
|19,5146
|% -0,38
|
|Frank
|15,7973
|15,8924
|% -0,48
|
|Riyal
|3,9391
|3,9589
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-20,77
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-8,97
|
|Cumhuriyet
|6.186
|6.280
|14,00
|
|Tam
|6.158
|6.311
|3,35
|
|Yarım
|2.976
|3.053
|1,62
|
|Çeyrek
|1.493
|1.526
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,95
|-0,23
|
|B. Petrol
|114
|114
|-3,85
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEDIK
Yüzde 5.01 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 432, 358 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 20, 832.00 milyon TL de
-
17:58GZNMI
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 32.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 625, 004 adet işlem
-
17:57GZNMI
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 613, 270 adet işlem
-
17:56PRZMA
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 267 adet işlem