Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.07.2022 18:32
***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bild


***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Geçerlilik Tarihi Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6. madde
SPK Başvuru Tarihi 31.05.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.06.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 01.07.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 07.07.2022

Ek Açıklamalar
01.07.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantımızda kabul edilen kayıtlı sermaye tavan artışı ve geçerlilik tarihi Acıpayam Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 07.07.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Acıselsan esas sözleşme 6. madde tadil tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043303


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.426
Değişim :  0,72% |  17,41
Açılış :  2.412  
Önceki Kapanış :  2.408  
En Yüksek
2.429 En Düşük
2.404
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZFAS 2,47 3.414.010 % 9,99  
PSGYO 9,83 117.174.491 % 9,96  
RUBNS 15,12 5.476.630 % 9,96  
SMRTG 27,44 112.559.413 % 9,94  
FONET 13,93 27.598.170 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,2556 17,2749 % 0,35  
Euro 17,5594 17,5910 % 0,25  
Sterlin 20,6442 20,7477 % 0,89  
Frank 17,6567 17,7630 % -0,02  
Riyal 4,5804 4,6033 % 0,18  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.741 1.741 2,24  
Altın Gr. 966 966 3,30  
Cumhuriyet 6.495 6.593 -43,00  
Tam 6.468 6.573 -35,00  
Yarım 3.166 3.214 -17,00  
Çeyrek 1.586 1.606 -9,00  
Gümüş.Ons 19,24 19,27 0,05  
Gümüş Gr. 10,68 10,69 0,05  
B. Petrol 105 105 4,41  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru