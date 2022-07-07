***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.07.2022 18:32
***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Geçerlilik Tarihi Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6. madde
SPK Başvuru Tarihi 31.05.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.06.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 01.07.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 07.07.2022
Ek Açıklamalar
01.07.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantımızda kabul edilen kayıtlı sermaye tavan artışı ve geçerlilik tarihi Acıpayam Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 07.07.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Acıselsan esas sözleşme 6. madde tadil tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043303
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,2749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0594
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
18:0517,5910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0430
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
18:05965,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,61
|Açılış
|: 965,32
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|736.025
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2556
|17,2749
|% 0,35
|
|Euro
|17,5594
|17,5910
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,6442
|20,7477
|% 0,89
|
|Frank
|17,6567
|17,7630
|% -0,02
|
|Riyal
|4,5804
|4,6033
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|2,24
|
|Altın Gr.
|966
|966
|3,30
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.468
|6.573
|-35,00
|
|Yarım
|3.166
|3.214
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.606
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|0,05
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,41
|