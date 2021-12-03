***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.12.2021 16:41
***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.12.2021 tarihinde (bugün) yapılan toplantısında
Şirketimiz 2021 yılı içerisinde mevcut üretim kapasitesinin tamamını kullanmak suretiyle tam kapasite ve yaklaşık %90 ihracat ağırlıklı çalışmaya devam etmektedir. Yurtdışı müşterilerimizden gelen talepler ve ihracatımızı artırmak amacıyla fabrikamız bünyesinde yıllık 2.500 ton SAF CMC kapasiteli yeni bir üretim tesisi inşa edilmesi için çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir. SAF CMC başta gıda, ilaç, kozmetik ve sondaj sektörleri olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. CMC türevleri içerisinde en yüksek teknoloji ve katma değere sahip olan SAF CMC üretim tesisimiz tamamlandığında yıllık ihracatımıza katkısı yaklaşık 8.000.000 ABD Doları olacak ve toplam istihdamımız %30 oranında artacaktır. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilecek SAF CMC üretim tesisimiz için öngörülen yatırım maliyeti fabrika binası dahil yaklaşık 4.000.000 ABD Doları olup 2022 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980926
BIST
18:051.910
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|: 1,61%
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|4.478,20
|22.928.132
|% 10,00
|
|SELVA
|11,11
|36.007.943
|% 10,00
|
|MAKTK
|3,74
|66.866.320
|% 10,00
|
|ISKUR
|550.000,00
|550.000
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|RALYH
|15,58
|3.294.781
|% -9,99
|
|DOBUR
|172,00
|287.928
|% -9,99
|
|UZERB
|35,64
|844.730
|% -9,95
|
|SODSN
|32,04
|2.222.043
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|17.546.536
|% -9,93
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 1,53
|
|GARAN
|11,66
|1.761.953.173
|% 0,09
|
|KRDMD
|9,33
|1.436.764.995
|% -0,21
|
|KOZAL
|135,20
|1.318.296.628
|% 4,89
|
|SISE
|13,25
|1.234.705.404
|% -0,53
|
|ODAS
|1,63
|641.639.953
|% 5,84
|
|TSKB
|1,59
|624.896.585
|% 6,00
|
|YKBNK
|3,44
|971.646.066
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,21
|317.204.497
|% 1,68
|
|THYAO
|18,53
|3.499.518.588
|% 1,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7265
|13,7296
|% 0,49
|
|Euro
|15,5059
|15,5679
|% 0,38
|
|Sterlin
|18,1135
|18,2043
|% -0,25
|
|Frank
|14,8951
|14,9848
|% 0,53
|
|Riyal
|3,6493
|3,6676
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.783
|1.783
|15,34
|
|Altın Gr.
|788
|788
|8,66
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|106,00
|
|Tam
|5.159
|5.293
|110,82
|
|Yarım
|2.493
|2.561
|53,60
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|26,81
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|Gümüş.Ons
|22,51
|22,56
|0,15
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|Gümüş Gr.
|9,93
|9,95
|0,09
|
|B. Petrol
|69,66
|69,66
|-0,01
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