***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2022 18:41
***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Petrol-İş sendikası arasında, 11.01.2022 tarihli KAP açıklaması ile başladığı duyurulan ve bugüne kadar devam eden görüşmeler anlaşma ile sonuçlanmış olup, 03.02.2022 (bugün) tarihi itibariyle 01.01.2022 - 31.12.2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999326
BIST
11:521.948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -10,08
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.943
11:5213,5527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0170
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5079
11:5215,5417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0124
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,5933
En Düşük
15,4824
11:52788,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,66
|Açılış
|: 788,51
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
790,69
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler11:52
|PKENT
|406,10
|9.821.154
|% 9,99
|
|TETMT
|347,10
|8.723.393
|% 9,05
|
|BRSAN
|27,44
|53.122.366
|% 6,77
|
|OZGYO
|2,40
|54.968.293
|% 6,19
|
|ACSEL
|21,64
|7.690.549
|% 5,36
|
|ORCAY
|51,55
|20.755.924
|% -9,96
|
|SANEL
|11,88
|11.369.790
|% -9,93
|
|UZERB
|39,70
|58.994
|% -7,46
|
|DIRIT
|3,26
|108.085
|% -7,12
|
|EDATA
|24,40
|146.888
|% -5,79
|
|THYAO
|26,68
|873.687.380
|% -1,26
|
|YKBNK
|4,03
|742.674.931
|% -1,23
|
|KRDMD
|10,95
|490.004.803
|% -2,49
|
|TOASO
|82,10
|294.578.195
|% 0,55
|
|GARAN
|11,87
|266.452.480
|% -0,59
|
|YKBNK
|4,03
|742.674.931
|% -1,23
|
|EKGYO
|2,37
|196.471.709
|% -0,42
|
|TSKB
|1,52
|91.878.459
|% -2,56
|
|ODAS
|1,32
|57.977.481
|% -0,75
|
|KRDMD
|10,95
|490.004.803
|% -2,49
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5483
|13,5527
|% -0,13
|
|Euro
|15,5287
|15,5417
|% 0,08
|
|Sterlin
|18,3401
|18,4321
|% -0,24
|
|Frank
|14,6505
|14,7388
|% -0,09
|
|Riyal
|3,6031
|3,6211
|% -0,07
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|4,00
|
|Altın Gr.
|788
|789
|0,66
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
|
|Tam
|5.212
|5.345
|16,56
|
|Yarım
|2.519
|2.585
|8,01
|
|Çeyrek
|1.263
|1.292
|3,56
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,53
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,82
|0,04
|
|B. Petrol
|92,04
|92,04
|0,93
|
Seans Raporu
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