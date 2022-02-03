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***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.02.2022 18:41
***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ile Petrol-İş sendikası arasında, 11.01.2022 tarihli KAP açıklaması ile başladığı duyurulan ve bugüne kadar devam eden görüşmeler anlaşma ile sonuçlanmış olup, 03.02.2022 (bugün) tarihi itibariyle 01.01.2022 - 31.12.2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999326


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Tam 5.212 5.345 16,56  
Yarım 2.519 2.585 8,01  
Çeyrek 1.263 1.292 3,56  
Gümüş.Ons 22,50 22,53 0,13  
Gümüş Gr. 9,80 9,82 0,04  
B. Petrol 92,04 92,04 0,93  
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