***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2022 18:30
***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin mevcut üretim kapasitesinin yıllık 13.500 tondan 14.700 tona çıkarıldığına ilişkin olarak Denizli Sanayi Odası tarafından düzenlenen 17 Ekim 2022 tarihli ve 485 sayılı yeni "Kapasite Raporu" bugün şirketimize gönderilmiştir.
Öte yandan 03.12.2021 tarihli özel durum açıklamamıza konu yıllık 2.500 ton kapasiteli yeni saf CMC tesisi yatırımına ilişkin çalışmalar devam etmekte olup yatırımın 2023 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072967
BIST
18:053.880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 38,78
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
18:0518,5910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
18:0518,1906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1382
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1436
18:05974,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -13,37
|Açılış
|: 974,11
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
973,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERTU
|34,10
|163.484.355
|% 10,00
|
|GESAN
|149,60
|550.625.920
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|421.530.982
|% 10,00
|
|BRYAT
|730,40
|109.106.157
|% 10,00
|
|PENTA
|585,60
|29.996.100
|% 9,99
|
|GLBMD
|10,85
|26.635.275
|% -9,28
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|AKFGY
|4,15
|344.993.541
|% -6,32
|
|KLKIM
|34,84
|145.244.793
|% -5,33
|
|AZTEK
|20,12
|144.899.353
|% -5,09
|
|THYAO
|97,40
|6.277.120.391
|% 0,15
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|AKBNK
|15,71
|5.758.492.557
|% 4,11
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|EKGYO
|4,45
|2.288.418.976
|% 1,37
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|TSKB
|2,79
|1.052.707.406
|% 4,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5903
|18,5927
|% 0,04
|
|Euro
|18,1697
|18,1845
|% -0,79
|
|Sterlin
|20,8147
|20,9191
|% -0,80
|
|Frank
|18,4294
|18,5405
|% -1,04
|
|Riyal
|4,9322
|4,9569
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.629
|-22,79
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-13,45
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.626
|6.716
|-48,00
|
|Yarım
|3.229
|3.284
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.643
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,44
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,20
|
|B. Petrol
|91,19
|91,19
|1,16
|
Seans Raporu
18:05
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17:59METRO
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