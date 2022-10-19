***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin mevcut üretim kapasitesinin yıllık 13.500 tondan 14.700 tona çıkarıldığına ilişkin olarak Denizli Sanayi Odası tarafından düzenlenen 17 Ekim 2022 tarihli ve 485 sayılı yeni "Kapasite Raporu" bugün şirketimize gönderilmiştir.Öte yandan 03.12.2021 tarihli özel durum açıklamamıza konu yıllık 2.500 ton kapasiteli yeni saf CMC tesisi yatırımına ilişkin çalışmalar devam etmekte olup yatırımın 2023 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072967BIST