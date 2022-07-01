***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01 Temmuz 2022 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına VERUSA HOLDİNG A.Ş. (Temsilci: Reha ÇIRAK)'nin, Başkan Vekilliğine Sayın Mustafa Ünal'ın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.Denetim KomitesiMithat KILIÇ - BaşkanŞansal Cumhur ERBACIOĞLU - ÜyeKurumsal Yönetim KomitesiŞansal Cumhur ERBACIOĞLU – BaşkanMithat KILIÇ – ÜyeMustafa Arslan – ÜyeRiskin Erken Saptanması KomitesiMithat KILIÇ – BaşkanŞansal Cumhur ERBACIOĞLU – ÜyeKomitelerin mevcut çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040839BIST