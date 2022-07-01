***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.07.2022 18:31
***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
01 Temmuz 2022 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına VERUSA HOLDİNG A.Ş. (Temsilci: Reha ÇIRAK)'nin, Başkan Vekilliğine Sayın Mustafa Ünal'ın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Denetim Komitesi
Mithat KILIÇ - Başkan
Şansal Cumhur ERBACIOĞLU - Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi
Şansal Cumhur ERBACIOĞLU – Başkan
Mithat KILIÇ – Üye
Mustafa Arslan – Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Mithat KILIÇ – Başkan
Şansal Cumhur ERBACIOĞLU – Üye
Komitelerin mevcut çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040839
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|6.571
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|Çeyrek
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|Gümüş.Ons
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|19,89
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