***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2022 10:25
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019429
BIST
13:402.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -10,22
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
13:4014,6898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0277
|Açılış
|: 14,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6898
En Düşük
14,6447
13:4015,9711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0058
|Açılış
|: 15,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
13:40923,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,62
|Açılış
|: 923,77
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler13:40
|CLEBI
|257,60
|78.892.197
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.439.462
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,23
|317.565.031
|% 8,35
|
|KERVN
|0,65
|2.168.880
|% 8,33
|
|ESCOM
|8,33
|41.526.880
|% 7,07
|
|OYLUM
|2,33
|2.275.430
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|14.274.689
|% -10,00
|
|ACSEL
|37,14
|60.517.190
|% -9,99
|
|IHAAS
|13,65
|25.234.625
|% -9,96
|
|CASA
|125,00
|645.271
|% -9,42
|
|THYAO
|36,66
|2.835.307.766
|% 1,38
|
|GARAN
|13,62
|1.875.729.777
|% -1,87
|
|SISE
|17,23
|1.639.179.258
|% 1,00
|
|YKBNK
|5,00
|1.494.441.425
|% -0,40
|
|KRDMD
|16,18
|1.364.153.349
|% -0,06
|
|ODAS
|2,33
|885.224.272
|% 6,88
|
|YKBNK
|5,00
|1.494.441.425
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,69
|797.027.932
|% -2,54
|
|DOHOL
|3,77
|1.091.405.601
|% -4,07
|
|TSKB
|1,68
|376.707.905
|% -3,45
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6840
|14,6898
|% 0,19
|
|Euro
|15,9601
|15,9711
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,0488
|19,1443
|% 0,01
|
|Frank
|15,6764
|15,7708
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9037
|3,9233
|% 0,14
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|2,48
|
|Altın Gr.
|924
|924
|2,46
|
|Cumhuriyet
|6.116
|6.209
|11,00
|
|Tam
|6.089
|6.240
|19,78
|
|Yarım
|2.943
|3.019
|9,57
|
|Çeyrek
|1.476
|1.509
|4,78
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,91
|