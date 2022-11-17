***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:09
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ACSEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080614
BIST
10:144.576
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -92,70
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.576
10:1418,6225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0331
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6284
En Düşük
18,5493
10:1419,3420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,3865
En Düşük
19,2942
10:141.056,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,13
|Açılış
|: 1.056,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler10:12
|BRLSM
|26,88
|25.935.542
|% 9,98
|
|SUMAS
|108,50
|371.830
|% 9,93
|
|BURVA
|47,82
|6.156.515
|% 7,61
|
|YAYLA
|7,58
|21.230.923
|% 7,37
|
|GARFA
|22,12
|451.359
|% 6,76
|
|DOGUB
|7,79
|4.376.617
|% -9,42
|
|KMPUR
|138,00
|22.402.530
|% -8,79
|
|KERVN
|1,07
|330.153
|% -8,55
|
|ALCTL
|84,00
|26.075.658
|% -8,25
|
|MNDRS
|8,25
|78.727.175
|% -7,51
|
|THYAO
|104,10
|598.184.942
|% -0,48
|
|EREGL
|37,28
|494.101.853
|% 0,65
|
|HALKB
|10,67
|456.071.114
|% 3,79
|
|YKBNK
|10,95
|437.280.574
|% -0,18
|
|VAKBN
|10,43
|436.062.051
|% 1,36
|
|ALBRK
|3,17
|159.363.493
|% 2,92
|
|EKGYO
|5,53
|247.636.916
|% 0,00
|
|HALKB
|10,67
|456.071.114
|% 3,79
|
|SKBNK
|2,36
|99.992.905
|% 0,00
|
|VAKBN
|10,43
|436.062.051
|% 1,36
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6034
|18,6321
|% 0,23
|
|Euro
|19,3217
|19,3392
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,0948
|22,2056
|% 0,03
|
|Frank
|19,6168
|19,7349
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9392
|4,9639
|% 0,19
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-7,25
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.058
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.020
|7.150
|-12,00
|
|Yarım
|3.409
|3.496
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.704
|1.747
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,31
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,74
|12,76
|-0,06
|
|B. Petrol
|92,23
|92,23
|-0,63
|