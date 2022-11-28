***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 10:07
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ACSEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082472
BIST
14:264.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 79,62
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
14:2618,6329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
14:2619,5362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1296
|Açılış
|: 19,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
14:261.055,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,37
|Açılış
|: 1.055,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler14:26
|IDEAS
|44,00
|18.386.184
|% 10,00
|
|RTALB
|13,75
|109.618.520
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|380.672.042
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|37.341.499
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|401.116.384
|% 9,99
|
|IHAAS
|85,80
|46.603.272
|% -9,83
|
|VKING
|12,60
|186.441
|% -6,67
|
|AYDEM
|22,60
|360.462.032
|% -6,53
|
|PNLSN
|39,10
|188.137.177
|% -6,41
|
|MANAS
|62,25
|46.639.423
|% -6,39
|
|THYAO
|117,00
|6.916.711.398
|% 2,81
|
|PETKM
|18,13
|3.777.811.147
|% 4,50
|
|EREGL
|42,26
|3.429.471.516
|% 0,91
|
|ASELS
|48,92
|3.113.672.708
|% 1,49
|
|KRDMD
|14,82
|2.703.241.243
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,80
|986.366.460
|% 5,66
|
|EKGYO
|6,81
|1.848.927.878
|% -1,45
|
|ISCTR
|10,50
|2.389.097.194
|% 2,44
|
|PETKM
|18,13
|3.777.811.147
|% 4,50
|
|YKBNK
|11,85
|2.353.682.657
|% 3,49
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6284
|18,6329
|% 0,00
|
|Euro
|19,5284
|19,5362
|% 0,67
|
|Sterlin
|22,4812
|22,5940
|% 0,03
|
|Frank
|19,6894
|19,8080
|% 0,28
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% -0,02
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.762
|6,24
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|3,39
|
|Cumhuriyet
|7.026
|7.132
|17,00
|
|Tam
|7.052
|7.111
|2,00
|
|Yarım
|3.420
|3.477
|2,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.738
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,54
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,92
|12,94
|0,06
|
|B. Petrol
|81,31
|81,31
|-2,40
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:41TRILC
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.67 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 702, 391 adet işlem
-
14:40XU100
Endeks 4, 951 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 72, 032.00 milyon TL de
-
14:40PEGYO
Yüzde 9.01 oranında artışla 3.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 221, 210 adet işlem
-
14:39CEOEM
Yüzde 8.93 oranında artışla 16.34 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 183, 283 adet işlem
-
14:38IDEAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 44.00 lira fiyatla işlem gören hissede 431, 553 adet işlem